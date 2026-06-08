San Juan avanzó en la incorporación de nuevas variedades de vid con la llegada de material vegetal importado desde Estados Unidos. La iniciativa surgió a partir de un trabajo conjunto entre la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Agroindustria y Agencia Calidad San Juan, con el objetivo de ampliar las alternativas disponibles para los productores vitícolas de la provincia.

El proceso comenzó a principios de 2025, cuando funcionarios del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación mantuvieron reuniones con propietarios de viveros locales, considerados un eslabón clave para la provisión de plantas destinadas a los viñedos sanjuaninos. Durante esos encuentros se identificó la necesidad de sumar nuevas variedades tanto para la producción de pasas como para uva en fresco.

A partir de ese diagnóstico, el Gobierno provincial estableció contacto con la fitopatóloga argentina Judit Monis, radicada en Estados Unidos. La especialista facilitó el vínculo con la Foundation Plant Services (FPS), dependiente de la Universidad de California, donde se consultó la disponibilidad de las variedades requeridas por el sector local.

Las estacas fueron trasladadas al Instituto Tecnológico y Hortícola Semillero.

Tras recibir la confirmación, comenzó el proceso de compra e importación de las estacas, trámite que fue gestionado a través de Agencia Calidad San Juan. Una vez completadas las exigencias administrativas y sanitarias, el material vegetal arribó a la provincia con certificación que garantiza su condición libre de virus.

Entre las variedades incorporadas se encuentra Flame, ampliamente utilizada en San Juan para la elaboración de pasas. Además, llegaron tres variedades que actualmente no se encuentran presentes en la provincia y que buscan ampliar la oferta productiva disponible para los viticultores.

Actualmente, las estacas permanecen en el Instituto Tecnológico y Hortícola Semillero, donde atraviesan la etapa de cuarentena sanitaria bajo supervisión del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Sensa). Durante este período se realizarán inspecciones hasta septiembre, cuando el material haya sido plantado en macetas y presente brotación.

Una vez concluida esa etapa y cumplidos los controles correspondientes, las nuevas variedades podrán ser multiplicadas de manera industrial por los viveros sanjuaninos. Posteriormente, estarán disponibles para los productores de la provincia, con el objetivo de diversificar la oferta vitícola y sumar nuevas alternativas de producción.