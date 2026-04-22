En un contexto donde la internacionalización se vuelve vital para el crecimiento regional, el Salón de Cruce de los Andes fue escenario de una jornada clave para el sector productivo. Con la participación de unos 50 empresarios locales y referentes de las principales cámaras, se presentó oficialmente Diverpymex, un programa integral de desarrollo exportador gestionado por la Fundación Banco Credicoop.

El programa es impulsado entre Gobierno provincial y Banco Credicoop.

La iniciativa se alinea con uno de los pilares de la gestión del gobernador Marcelo Orrego: la construcción de redes de trabajo para recuperar el terreno perdido en las exportaciones de pequeñas y medianas empresas. La presentación estuvo coordinada por la Dirección de Comercio Exterior, bajo la órbita de la Secretaría de Coordinación para el Desarrollo Económico.

Articulación público-privada

Durante el encuentro, el secretario de Coordinación para el Desarrollo Económico, Alfredo Aciar, junto al secretario de Industria, Comercio y Servicios, Alejandro Martín, y el director de Comercio Exterior, Adrián Alonso, instaron a los empresarios a "no bajar los brazos". Los funcionarios destacaron la importancia de la sinergia entre el Estado y las entidades financieras para promover el asociativismo como motor de crecimiento.

"Buscamos brindar herramientas, experiencia y una visión estratégica que aporte valor real a nuestras pymes", destacaron desde la organización.

Aprender haciendo: la clave del éxito

Eduardo Ciancio, Director Ejecutivo de la Fundación Banco Credicoop, fue el encargado de explicar los detalles técnicos de Diverpymex. Este programa, que funciona de forma ininterrumpida desde el año 2002, ya ha sido implementado en más de 400 empresas con resultados concretos en la apertura de nuevos mercados.

La metodología se basa en el concepto de "aprender haciendo": especialistas en comercio internacional trabajan dentro de las empresas para generar capacidades internas. Esto permite que el proyecto exportador no sea una meta aislada, sino un proceso sostenible en el tiempo.

Presencia institucional de peso

El evento reflejó la unidad del sector productivo sanjuanino. Estuvieron presentes autoridades de la Unión Industrial de San Juan, la Federación Económica, la Cámara de Comercio Exterior, y cámaras sectoriales como la Olivícola, de Elaboradores de Mosto, FECOAGRO y la Federación de Viñateros, entre otras.

Por parte de la entidad bancaria, acompañaron a Ciancio el gerente local Víctor Fabián García y referentes de las áreas de Comercio Exterior y Nuevos Negocios, reafirmando el compromiso de la banca cooperativa con el desarrollo de la zona Cuyo.