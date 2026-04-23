En un contexto marcado por situaciones de violencia escolar y amenazas, el Ministerio de Educación de San Juan puso en marcha las jornadas “Escuelas sin violencia”, una iniciativa que se desarrolla esta semana en todos los niveles educativos con actividades orientadas a la reflexión, el respeto y la convivencia.

La propuesta comenzó este jueves en Nivel Inicial y Primario (especialmente en el segundo ciclo) con actividades dentro del aula, mientras que el viernes, y también el lunes, será el turno del Nivel Secundario. La iniciativa es coordinada por la Dirección de Gabinetes Técnicos Interdisciplinarios y alcanza a instituciones de gestión estatal y privada en toda la provincia.

El director del área, Luis Lucero, explicó a DIARIO HUARPE que el objetivo es abordar de manera pedagógica las situaciones que hoy atraviesan las escuelas.

“Es una propuesta para trabajar con los alumnos un proceso de reflexión respecto a las situaciones actuales, como el bullying, el ciberacoso y también la portación de armas o amenazas de tiroteo”, señaló.

Las actividades incluyen el análisis de textos, noticias reales y propuestas didácticas como dramatizaciones o role playing. “Hay textos argumentativos sobre casos recientes y también proyectos solidarios para pensar cómo revertir estas situaciones”, detalló.

El rol de la educación frente a medidas restrictivas

En medio de este escenario, algunas escuelas adoptaron medidas particulares, como el caso de la EPET N°1 de Jáchal, donde alumnos asistieron sin mochilas tras una amenaza.

Lucero aclaró que este tipo de decisiones pueden responder a órdenes judiciales, aunque remarcó la postura del Ministerio: “Nosotros respetamos esas medidas, pero apelamos al recurso de la educación y la reflexión de los alumnos”.

La familia, clave en la segunda etapa

La iniciativa no se limitará al ámbito escolar. Desde la Dirección de Gabinetes adelantaron que habrá una segunda instancia que incluirá a las familias en el proceso de concientización.

“Vamos a trabajar con las familias para que nos ayuden en este tema, porque es fundamental su participación”, sostuvo Lucero.

El objetivo es ampliar el abordaje de la problemática y generar un trabajo conjunto entre escuela y hogar, en un intento por construir entornos educativos más seguros y libres de violencia.