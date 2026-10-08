San Juan inauguró este jueves 8 de octubre el Parque Solar San Juan Sur, ubicado en el departamento Sarmiento, que se convirtió en el desarrollo fotovoltaico de mayor potencia actualmente operativo en la provincia. El complejo, construido por la empresa Genneia, demandó una inversión de 110 millones de dólares, cuenta con una potencia de 129 megavatios (MW) y permitirá generar energía renovable equivalente al consumo de aproximadamente 90.000 hogares. Con su puesta en funcionamiento, la provincia alcanzó los 24 parques solares operativos.

La inauguración estuvo encabezada por el gobernador Marcelo Orrego, acompañado por el presidente de Genneia, Jorge Brito; el CEO de la compañía, Bernardo Andrews; y el intendente de Sarmiento, Alfredo Castro. También participaron autoridades nacionales, provinciales y representantes del sector energético.

El emprendimiento se extiende sobre unas 500 hectáreas en la zona de Retamito, donde se instalaron aproximadamente 250.000 paneles solares bifaciales de alta eficiencia. La electricidad producida será comercializada principalmente a grandes consumidores industriales mediante el Mercado a Término de Energías Renovables (Mater), un sistema que permite a las empresas abastecerse de fuentes renovables.

Durante el acto, Orrego destacó la importancia del trabajo conjunto entre el sector público y privado para concretar inversiones de gran escala. El mandatario sostuvo que la continuidad de los proyectos de Genneia representa una señal de confianza en las posibilidades productivas de San Juan.

Según las estimaciones del proyecto, el nuevo parque permitirá evitar la emisión de alrededor de 160.000 toneladas de dióxido de carbono por año. Además, su construcción generó un pico de aproximadamente 300 puestos de trabajo.

Una inversión provincial de USD 24 millones en infraestructura eléctrica

La puesta en marcha del Parque Solar San Juan Sur también estuvo acompañada por una inversión de 24 millones de dólares ejecutada por la Provincia mediante el Fondo Piede, destinada a fortalecer la infraestructura eléctrica de Sarmiento y sus alrededores.

Entre las principales obras se encuentran la nueva Estación Transformadora San Juan Sur, con una potencia de transformación de 140 MVA; la ampliación de la Estación Transformadora Cañada Honda; una línea de alta tensión de 64 kilómetros que conecta Pocito con Sarmiento; y un tendido de media tensión de 21 kilómetros.

Estas obras permitieron conectar el nuevo parque solar a la red eléctrica y mejorar las condiciones de abastecimiento para hogares, comercios y emprendimientos productivos vinculados con la vitivinicultura, la producción de pistachos, la actividad olivícola y el cannabis medicinal.

De acuerdo con los datos difundidos por el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), los reclamos por daños en artefactos y bombas de riego en Sarmiento disminuyeron un 88%, al pasar de 42 casos durante el verano 2024-2025 a cinco en la temporada 2025-2026.

Genneia amplía su presencia en San Juan

Con la incorporación del nuevo parque, Genneia alcanzó una potencia operativa de 350 MW en San Juan. La empresa también cuenta con desarrollos solares en Ullum y Tocota, lo que le permite ampliar su participación en el abastecimiento energético para la industria y la minería.

A nivel regional, la compañía llegó a los 800 MW de capacidad solar en Cuyo, mientras que en el conjunto de sus operaciones supera los 1.785 MW de capacidad renovable instalada.

La inauguración representa un nuevo avance en la generación fotovoltaica provincial, en un contexto de crecimiento de la demanda eléctrica vinculada con las actividades productivas y los proyectos de inversión.