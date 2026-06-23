San Juan dio un nuevo paso en el fortalecimiento de sus programas fitosanitarios al incorporar material biológico de alta calidad genética destinado a mejorar el control de la Mosca de los Frutos, una de las principales plagas que afectan la producción frutihortícola.

La Bioplanta San Juan recibió un pie de cría de la cepa Vienna 8-D53, proveniente de Mendoza, considerada una de las más eficientes a nivel internacional para la producción de insectos estériles. La entrega se realizó en el marco de una acción de cooperación técnica con el Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria Mendoza (Iscamen).

Este nuevo material permitirá renovar genéticamente las colonias que se mantienen en laboratorio y que son utilizadas en la Técnica del Insecto Estéril (TIE), una estrategia de control biológico que reduce la población de la plaga sin recurrir a métodos químicos.

La cepa Vienna 8-D53 se destaca por sus características de sexado genético, lo que facilita la producción eficiente de machos estériles. Además, mejora parámetros clave como la fecundidad, fertilidad, supervivencia, capacidad de vuelo y competitividad sexual de los insectos producidos.

La renovación genética resulta fundamental para evitar efectos negativos como la endogamia, la deriva genética y la adaptación al laboratorio, factores que pueden disminuir la calidad biológica de los insectos y afectar la eficacia de los programas de control.

Desde la Bioplanta destacaron que cuentan con infraestructura especializada, equipamiento adecuado, personal técnico capacitado y estrictos protocolos de calidad para garantizar la correcta recepción, adaptación y mantenimiento del material incorporado.

Esta incorporación refuerza el trabajo conjunto entre Mendoza y San Juan en materia de sanidad agropecuaria y permite sostener estándares internacionales en la producción de insectos estériles. Además, fortalece la capacidad operativa de la provincia y asegura la continuidad de una herramienta clave para proteger la producción regional y mantener la competitividad en los mercados frutihortícolas.