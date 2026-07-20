El Gobierno de San Juan avanza en un nuevo esquema de seguridad que tendrá como eje la incorporación de cámaras privadas al sistema de monitoreo del Centro Integral de Seguridad y Emergencias (Cisem 911). La iniciativa busca ampliar la cobertura de videovigilancia mediante la integración de dispositivos pertenecientes a consorcios de barrios, zonas residenciales y comercios, que podrán aportar imágenes en tiempo real para la prevención del delito y el esclarecimiento de hechos delictivos.

El proyecto forma parte del plan de modernización tecnológica que impulsa la gestión provincial y apunta a fortalecer la capacidad operativa del Cisem sin depender exclusivamente de la instalación de nuevas cámaras estatales. La estrategia consiste en aprovechar la infraestructura de videovigilancia ya existente en distintos puntos de la provincia, siempre que los dispositivos estén orientados hacia la vía pública.

La incorporación de estas cámaras se realizará mediante un esquema de adhesión voluntaria. Comerciantes, consorcios y uniones vecinales que decidan participar podrán vincular sus sistemas al Cisem bajo protocolos específicos de conectividad y resguardo de la información.

De esta manera, cuando se registre una llamada al 911 o una situación de emergencia, los operadores del centro de monitoreo podrán acceder de manera inmediata a las imágenes disponibles en el sector afectado. Esa información permitirá orientar con mayor precisión a los efectivos policiales, reducir los tiempos de respuesta y obtener registros que luego podrán ser utilizados durante las investigaciones judiciales.

Actualmente, el Cisem cuenta con una red de domos y cámaras distribuidas en puntos estratégicos de la provincia. Sin embargo, la incorporación de equipos privados multiplicará significativamente la cantidad de imágenes disponibles para el seguimiento de incidentes y la vigilancia preventiva.

El plan también contempla la utilización de drones de alta tecnología para reforzar las tareas de seguridad. Los dispositivos aéreos estarán destinados principalmente al monitoreo de eventos masivos, como espectáculos deportivos, actividades culturales y concentraciones de personas, donde permitirán obtener una visión aérea en tiempo real del desarrollo de cada operativo.

Además, los drones serán utilizados para patrullajes preventivos en zonas rurales, descampados y sectores de difícil acceso para los móviles policiales. También podrán intervenir en operativos de búsqueda de personas o sospechosos, aportando imágenes y coordenadas precisas que faciliten el trabajo de las patrullas terrestres.

La combinación entre cámaras públicas, dispositivos privados y vigilancia aérea forma parte de una estrategia que busca construir una red de monitoreo más amplia e inteligente, con mayor capacidad para detectar situaciones sospechosas y coordinar la respuesta de las fuerzas de seguridad.

Con esta iniciativa, el Gobierno provincial apuesta a profundizar la articulación entre el Estado y la comunidad, incorporando nuevas herramientas tecnológicas para fortalecer la prevención del delito y mejorar la eficacia de los operativos policiales. La integración de cámaras privadas al Cisem aparece así como uno de los principales cambios previstos dentro del proceso de modernización del sistema de seguridad de San Juan.