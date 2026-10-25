San Juan informó las reservas que tienen los diques ante posibles crecidas

San Juan mantiene una capacidad disponible de 872,43 hectómetros cúbicos (hm³) en los diques Los Caracoles, Punta Negra y Quebrada de Ullum para recibir el aumento de los caudales previsto para la temporada y amortiguar posibles crecidas del río San Juan. La estrategia consiste en conservar espacio en los embalses para almacenar los aportes que lleguen desde la cordillera y moderar los picos de agua que circulan aguas abajo.

La medida se apoya en el concepto de cota mínima de operación, un nivel de referencia que permite garantizar las condiciones de seguridad de las presas y el funcionamiento de sus equipos hidroenergéticos. Mantener los embalses cerca de ese nivel deja mayor capacidad disponible para recibir agua.

Según la información difundida por el Gobierno provincial, el volumen conjunto disponible hasta alcanzar los niveles máximos ordinarios representa una reserva estratégica ante el incremento de los caudales.

Qué significa la cota mínima de un dique

La cota mínima es el nivel inferior de referencia establecido para operar una presa de manera segura. No significa que el embalse esté vacío, sino que se encuentra cerca del límite operativo que permite conservar espacio para almacenar nuevos aportes.

En el caso de los tres diques del sistema del río San Juan, esta planificación busca aprovechar la capacidad de almacenamiento para administrar el agua que ingrese durante la temporada de mayores caudales.

El volumen disponible de 872,43 hm³ equivale a unos 872.430 millones de litros de agua. Se trata de la capacidad que queda libre hasta alcanzar los niveles máximos ordinarios, tomando como referencia las cotas mínimas de operación.

Cómo buscan amortiguar las crecidas

El objetivo es que los embalses reciban progresivamente el agua que llega por el río y regulen su salida de acuerdo con la evolución de los caudales y los niveles de almacenamiento.

Este manejo permite atenuar los picos de agua liberados aguas abajo, una herramienta preventiva frente a posibles crecidas. La operación debe ajustarse al comportamiento del río y al monitoreo permanente de los embalses.

Sin embargo, contar con espacio disponible no elimina el riesgo de inundaciones ni garantiza que no se produzcan afectaciones en sectores del cauce natural. Por eso, el seguimiento de las condiciones hidrológicas y las alertas oficiales continúa siendo fundamental.

El seguimiento del agua será clave

La planificación hídrica busca aprovechar la capacidad de los diques para recibir los aportes previstos y administrar el recurso de manera controlada. La evolución de los caudales determinará cómo se desarrolla el llenado y qué volumen puede almacenarse en cada embalse.

Las autoridades recomiendan mantenerse informados mediante los canales oficiales y respetar las indicaciones preventivas ante eventuales cambios en las condiciones del río.