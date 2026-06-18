El Gobierno de San Juan puso en marcha un proceso clave para la preservación de la memoria histórica provincial con la recuperación de una colección de negativos que documentan la vida local entre las décadas de 1930 y 1950, incluyendo el período previo y posterior al terremoto de 1944.

El trabajo es llevado adelante por el Archivo General de la Provincia (AGP), dependiente del Ministerio de Gobierno, que resguarda un total de 468 cajas con negativos en placas de vidrio y acetato. El material ofrece un registro visual único de documentos oficiales y escenas cotidianas de la época.

El trabajo de recuperación. (Gentileza)

Entre los contenidos se encuentran pasaportes, actas de matrimonio, partidas de nacimiento, imágenes urbanas y registros de la vida social, la moda y las costumbres, lo que permite reconstruir distintos aspectos de una sociedad atravesada por profundas transformaciones.

La colección ingresó al AGP el 27 de marzo a partir de la donación realizada por la licenciada Amalia Julia Bruno, docente e investigadora vinculada a la Facultad de Ciencias Sociales, quien integró el Gabinete de Estudios e Investigación en Comunicación.

Las imágenes representan un testimonio fundamental para comprender uno de los períodos más significativos de la historia sanjuanina, ya que permiten observar la fisonomía de la ciudad antes de la devastación causada por el terremoto de 1944 y seguir su proceso de reconstrucción hasta mediados de la década del 50.

Tras su incorporación, el equipo técnico inició tareas de conservación preventiva centradas en la manipulación adecuada, el embalaje especializado y el control de las condiciones ambientales de resguardo.

Las placas de vidrio, por su fragilidad y sensibilidad a factores como la humedad y el calor, requieren cuidados específicos. Por ello, el trabajo se realiza con guantes de nitrilo, manipulando cada pieza por los bordes y sobre superficies protegidas.

El proceso incluye la limpieza con cepillos de cerda suave, el envoltorio en papel libre de ácido y lignina, y su almacenamiento en cajas diseñadas para evitar daños. Además, el material se conserva en espacios con humedad controlada entre el 30 y el 40 por ciento y temperaturas de entre 15 y 18 grados, protegido de la luz directa.

Esta iniciativa fortalece la preservación del patrimonio documental de San Juan y aporta herramientas clave para estudiar las transformaciones sociales, urbanas e institucionales que dieron forma a la provincia actual.