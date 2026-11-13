El Gobierno de San Juan prevé invertir casi $10.500 millones en el servicio de alimentación de las Colonias de Verano 2027. La contratación contempla desayunos y almuerzos para un máximo de 30.000 personas por jornada, entre participantes y personal a cargo, en los 19 departamentos de la provincia. El presupuesto oficial asciende a $10.493.847.600 y corresponde a una licitación que todavía no fue adjudicada.

La autorización fue establecida mediante el Decreto N.º 1506-MFyDH-2026, firmado el 6 de noviembre por el gobernador Marcelo Orrego y el ministro de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero. El servicio está previsto del 5 al 29 de enero, de martes a viernes, durante 16 jornadas, aunque las fechas podrían modificarse por cuestiones organizativas o climáticas.

Cuánto se prevé gastar por persona

El formulario de cotización incluye hasta 480.000 desayunos y 480.000 almuerzos, es decir, 960.000 prestaciones alimentarias en total. Al distribuir el presupuesto oficial entre las 480.000 asistencias previstas para el mes, el monto equivale a un promedio de $21.862 por persona y por día. Esto representa una previsión presupuestaria de aproximadamente $655,9 millones por jornada.

Esa cifra corresponde al conjunto de desayuno y almuerzo, con bebida y postre, e incluye los costos de elaboración, transporte, logística e impuestos. No es un precio ya adjudicado: el gasto final dependerá de las ofertas seleccionadas y de las raciones efectivamente requeridas y entregadas.

Cómo se distribuirá la comida en San Juan

Para organizar el reparto, el pliego agrupa los departamentos en tres zonas. La primera comprende Capital, Caucete, Jáchal, Rivadavia, Ullum y Zonda, con una previsión de hasta 9.000 personas por día.

La segunda reúne Albardón, Angaco, Chimbas, Iglesia, San Martín y Santa Lucía, con hasta 10.500 personas diarias. La tercera incluye 25 de Mayo, 9 de Julio, Calingasta, Pocito, Rawson, Sarmiento y Valle Fértil, también con una capacidad estimada de 10.500 personas por jornada.

La adjudicación se realizará por renglón, uno por cada zona, por lo que el servicio podría quedar a cargo de distintas empresas. El Gobierno evaluará las propuestas según precio, experiencia, calidad y capacidad técnica de los oferentes.

Un contrato que podría extenderse hasta 2028

El pliego también contempla suspensiones por tormentas u otras contingencias meteorológicas. Si las actividades se interrumpen, el Ministerio podrá disponer mecanismos alternativos de entrega y abonará únicamente las raciones efectivamente provistas. Las comidas que no se elaboren ni entreguen no generarán obligación de pago.

Finalmente, el contrato podrá prorrogarse para las Colonias de Verano 2028, con la posibilidad de adecuar precios conforme a la normativa provincial. De esta manera, los casi $10.500 millones constituyen el presupuesto máximo previsto para 2027, mientras que el desembolso definitivo dependerá de las cantidades efectivamente contratadas y suministradas.