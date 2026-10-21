Los sueños de los jóvenes encenderán la llama deportiva sanjuanina una vez más en la costa atlántica en las próximas semanas. Tras meses de entrenamientos en playones, pistas y polideportivos de los 19 departamentos, 360 atletas de la provincia se alistan para encarar el viaje más esperado para competir en los Juegos Nacionales Evita 2026.

El contingente local, compuesto por cerca de 415 integrantes entre 360 atletas y 55 asistentes, técnicos y preparadores físicos, irá los primeros días de noviembre a disputar todas las disciplinas tanto convencionales como adaptadas.

Al respecto, el subsecretario de Deporte Social, Mauricio Lara remarcó el esfuerzo del Ejecutivo provincial para garantizar las mejores condiciones. En contacto con DIARIO HUARPE, el funcionario sostuvo que "el gobernador nos ha dado vía libre para poder organizar todo este viaje y esta logística, que es muy importante. La provincia se hace cargo absolutamente de todo, como decisión del gobernador Marcelo Orrego, que el contingente completo vaya a Mar del Plata con las mejores condiciones".

Detrás de las camisetas, las medallas y la ilusión de representar a la provincia, debe también estar acompañado por un engranaje y respaldo que facilite a los atletas con el fin que puedan competir en óptimas condiciones. Para ello, el Gobierno inició un proceso licitatorio para financiar con recursos propios, la cobertura de todas las necesidades y contingencias.

Proceso de licitación pública

Con la publicación de la Licitación Pública N.º 19/2026, el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte de San Juan oficializó el llamado a la Licitación Pública N.º 19/2026 bajo la modalidad de "Orden de Compra Cerrada". Esto consiste en la contratación integral de servicios y adquisición de elementos deportivos para asistir a la delegación con un presupuesto oficial asignado que asciende a los $779.456.100. El acto de apertura de ofertas se llevará a cabo el próximo 26 de octubre de 2026 a las 09 hs. en la Sala de Escribanía Mayor de Gobierno.

Logística de traslado, alojamiento y alimentación

Para el alojamiento, la contratación deberá contar con hospedaje a 415 personas por 5 noches (del 2 al 7 de noviembre) con régimen de pensión completa (desayuno continental, almuerzo, merienda y cena). En materia de transporte, el Estado sanjuanino licita 8 colectivos de larga distancia que prestarán servicio durante 8 días.

Para la integración territorial, se contrataron traslados específicos en colectivo y pasajes de corta distancia para conectar los departamentos de Jáchal, Iglesia, Valle Fértil y Calingasta con el Gran San Juan, además de viandas especiales identificadas (tartas, sándwiches de milanesa de 30 cm, pollo al horno con ensalada, postres, gaseosas y agua saborizada) para los trayectos de ida y vuelta.

Despliegue médico y asistencia primaria

La contención sanitaria fuera de la provincia estará garantizada por un equipo de 5 médicos (tres para la categoría juvenil y dos especializados en personas con discapacidad) y 3 kinesiólogos (dos para área juvenil y uno para deporte adaptado), quienes acompañarán a los atletas durante todo el viaje. La cobertura incluye un botiquín de insumos especiales como cuellos ortopédicos, muletas, cabestrillos, botas ortopédicas, analgésicos, antinflamatorios, antieméticos, antihistamínicos y test de embarazo requeridos por reglamento para la disciplina de boxeo.

Indumentaria de alta competencia

El pliego especifica la provisión de 450 camperas rompeviento, 450 remeras, 450 sombreros, 430 mochilas, 450 pantalones y 450 bermudas. Esta indumentaria servirá para ser usado en fútbol, futsal, vóley, vóley sentado, hockey sobre césped, básquetbol 3x3 (convencional y adaptado), tenis, rugby, beach handball, beach vóley, boxeo, taekwondo, karate, judo, lucha profesional, gimnasia artística, gimnasia rítmica, levantamiento olímpico de pesas, ciclismo, atletismo, triatlón, tenis de mesa, bádminton, esgrima, tiro, tiro con arco, skate, BMX, pádel, breaking, natación, goalball, boccia y atletismo adaptado.

Expectativas

Finalmente, Lara enfatizó que el verdadero valor de los Juegos Evita trasciende y va más allá de los resultados competitivos: "para mí es más importante que ganar una medalla, es tener la satisfacción de lograr que, un chico o chica que antes no conocía el mar o nunca había salido de la provincia, pueda contar dicha experiencia. Es lo que tienen estos juegos", puntualizó acerca de la igualdad de oportunidades y las vivencias personales de los participantes, donde estos juegos marcan un antes y un después en sus vidas.