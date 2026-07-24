Empresas, pymes y emprendedores de San Juan tendrán la posibilidad de participar en una nueva edición del Santa Fe Business Forum, un encuentro internacional que buscará generar vínculos comerciales, atraer inversiones y abrir mercados para el sector productivo argentino.

La actividad se desarrollará entre el 31 de agosto y el 4 de septiembre en la ciudad de Rosario y contará con una agenda orientada a impulsar oportunidades de negocios con actores de distintos países.

Desde la Dirección de Comercio Exterior, dependiente del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, convocaron a firmas sanjuaninas interesadas en expandir sus negocios a sumarse a esta iniciativa organizada por el Gobierno de Santa Fe.

Flyer oficial del encuentro.

Durante cinco jornadas, el evento ofrecerá rondas de negocios, reuniones B2B, espacios de networking y encuentros con referentes del comercio internacional. Además, los participantes podrán presentar productos, servicios y desarrollos innovadores ante potenciales clientes e inversores.

La organización confirmó la presencia de más de 250 compradores internacionales provenientes de 45 países, además de más de 40 fondos de inversión interesados en analizar proyectos y oportunidades de financiamiento.

El foro está pensado especialmente para empresas y emprendimientos con perfil exportador o con interés en iniciar su proceso de internacionalización, generando contactos comerciales que puedan traducirse en nuevas oportunidades de crecimiento.

Las inscripciones ya se encuentran habilitadas y pueden realizarse de manera online. Los interesados también pueden acceder al sitio oficial del evento para conocer el cronograma completo, los sectores participantes y las condiciones de participación.