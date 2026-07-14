San Juan va a lanzar una nueva licitación para otorgar a un privado el uso y la explotación comercial del Gran Hotel Provincial. El llamado será por $3.360.000.000, tendrá una duración de 20 años y la apertura de sobres está prevista para el 24 de julio, a las 9.

Se trata de un nuevo intento del Gobierno provincial por reactivar el histórico establecimiento ubicado sobre avenida José Ignacio de la Roza. El proceso anterior no logró avanzar y, en mayo, el ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero, había adelantado a DIARIO HUARPE que la intención era volver a convocar a privados para recuperar el hotel.

El nuevo pliego establece que la empresa que resulte elegida deberá hacerse cargo de las obras, el equipamiento y el mantenimiento del edificio. También tendrá bajo su responsabilidad el funcionamiento y la explotación comercial del hotel.

Tendrá cuatro meses para abrir

Uno de los principales puntos del llamado es el plazo previsto para la reapertura. El ganador deberá comenzar las obras dentro de los 30 días posteriores a la firma del contrato y tendrá un máximo de cuatro meses para abrir las instalaciones y comenzar a prestar servicios.

El plan total de obras e inversiones no podrá extenderse por más de dos años. El hotel tiene capacidad para 101 habitaciones y deberá funcionar con una categoría de al menos 3 estrellas o superior.

En mayo, Romero había señalado que la expectativa del Gobierno era lograr un establecimiento de cuatro o cinco estrellas. Sin embargo, el requisito formal del nuevo llamado fija como piso la categoría de tres estrellas.

Deberá pagar al menos $14 millones por mes

La licitación establece que el privado deberá pagar a la Provincia un mínimo de $14.000.000 por mes para explotar el hotel. Las propuestas que ofrezcan menos serán rechazadas.

Ese monto, denominado canon en el pliego, se actualizará cada tres meses de acuerdo con la inflación. El valor de $3.360 millones fijado para la licitación coincide con la suma de esos pagos mensuales durante los 20 años del contrato, sin contar las futuras actualizaciones.

Durante los primeros dos años, el adjudicatario podrá acceder a reducciones en ese pago si cumple con las inversiones comprometidas. Desde el mes 25 deberá abonar el monto completo y actualizado.

No ganará solamente el que pague más

Otro punto central es que la Provincia no evaluará únicamente cuánto dinero ofrece cada empresa. De los 100 puntos previstos para definir al ganador, 62 corresponden al proyecto comercial, 20 al pago ofrecido y 18 a la capacidad del interesado.

Se tendrán en cuenta las obras propuestas, el equipamiento, el monto de la inversión, los plazos y el impacto social del proyecto.

Además, el privado deberá cubrir los gastos de mantenimiento, servicios y seguros. Las mejoras realizadas en el inmueble quedarán incorporadas al patrimonio del Estado provincial una vez terminado el contrato.

La apertura de sobres del 24 de julio será el próximo paso para conocer qué empresas buscarán quedarse con la explotación y recuperación del Gran Hotel Provincial.

La caída de la primera licitación

La primera licitación para concesionar el hotel quedó desierta a fines de abril, luego de que el Gobierno rechazara las dos propuestas presentadas por incumplimientos formales en la documentación exigida. Entre las irregularidades detectadas figuraban la ausencia del Certificado de Cumplimiento Fiscal y declaraciones juradas incompletas, lo que impidió avanzar con la evaluación técnica y económica de las ofertas.