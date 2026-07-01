La Dirección de Prevención y Asistencia de Consumos Problemáticos presentó la nueva página web oficial, una plataforma que busca acercar información, orientación y canales de ayuda a toda la comunidad sanjuanina. El sitio permitirá solicitar asistencia, acceder a los servicios disponibles y canalizar pedidos de prevención mediante formularios con atención personalizada. DIARIO HUARPE habló con Daniela Merlo, directora del área, y Matías Tudella, director de Gobierno Digital.

Portal de la Dirección de Consumos Problemáticos.

Merlo destacó que la iniciativa representa un avance clave para acercar el trabajo del organismo a la sociedad y facilitar el acceso a quienes necesiten acompañamiento. "Es una dirección muy amplia que está en toda la provincia, en los 19 departamentos. Somos 185 profesionales de salud mental abocados a esta problemática y veíamos el desconocimiento en algunos sectores respecto a cómo acceder a nosotros y cómo pedir ayuda. ", afirmó.

La funcionaria señaló que el portal forma parte de uno de los ejes centrales del Plan Provincial para el Abordaje de los Consumos Problemáticos impulsado por el Gobierno de San Juan y aseguró que esta primera etapa busca visibilizar todas las prestaciones que ofrece el organismo. Además, adelantó que próximamente la plataforma incorporará un espacio privado destinado a la gestión interna de historias clínicas, legajos y documentación administrativa.

Merlo explicó que el sitio cuenta con distintas secciones para responder a las necesidades de la comunidad. "La página te muestran la forma de cómo pedir ayuda, cómo acceder a nosotros, los distintos canales y también otro apartado que es de información", expuso. "También tenemos otro apartado más que es el de prevención, que a nosotros nos llegan muchas consultas y muchos pedidos de distintas instituciones para realizar tareas de prevención en distintos lugares. Ahí también, a través de un formulario, se van a poder inscribir, incluir instituciones", agregó.

Por su parte, el director de Gobierno Digital, Matías Tudella, explicó a DIARIO HUARPE que el desarrollo del portal estuvo a cargo del equipo de esa repartición con el objetivo de brindar una herramienta moderna, accesible y de fácil utilización. "Se desarrolló un portal web que le da asistencia a todas las personas que tienen algún problema o alguna consulta en particular desde la página, ahí va a tener toda la información, a través de un formulario que debe llenar, desde la Dirección de Consumos Problemáticos se le da una respuesta particular.", sostuvo.

Tudella remarcó que, aunque el contenido del sitio es público, las consultas son derivadas al área correspondiente para ofrecer una respuesta específica según cada situación. "Toda la información que está en la página es de público conocimiento, es general, pero las respuestas que va a tener es completamente personalizada a cada caso. Por eso, se pide llenar un formulario que llegue a la Dirección de Consumos Problemáticos y se dirija al área correspondiente para dar la solución", destacó.

Con esta nueva herramienta digital, el Gobierno provincial busca centralizar la información, agilizar el acceso a la asistencia y fortalecer las acciones de prevención en los 19 departamentos, facilitando que cualquier sanjuanino pueda pedir ayuda de manera rápida y sencilla.

Cómo acceder a la web de Consumo Problemático

Para acceder a la web de la Dirección de Consumo Problemático, los usuarios debe dirigirse a: https://consumosproblematicos.sanjuan.gob.ar/