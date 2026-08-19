El Gobierno de San Juan puso en marcha una nueva etapa de “Despierta tu Talento Digital”, el programa destinado a acercar a niños y adolescentes al mundo de las nuevas tecnologías. En esta oportunidad habrá 655 cupos gratuitos para sanjuaninos de entre 9 y 18 años.

La iniciativa es impulsada por el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación y las actividades se desarrollarán en el Centro de Economía del Conocimiento e Innovación (CECI). La propuesta está dividida por edades: podrán participar niños de 9 a 11 años y adolescentes de 12 a 18.

El objetivo es que los participantes puedan incorporar herramientas tecnológicas desde una perspectiva práctica y creativa. Germán von Euw, secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación, explicó que la intención es que los chicos puedan dejar de ser únicamente consumidores de tecnología para comenzar a utilizarla como una herramienta de creación.

La nueva etapa llega después de la experiencia desarrollada durante el primer semestre del año, cuando cientos de niños y adolescentes participaron de diferentes capacitaciones. Entre las propuestas hubo robótica, inteligencia artificial, dibujo digital, impresión 3D, videojuegos, realidad aumentada, realidad virtual y Arduino.

Qué talleres se podrán realizar

La oferta incluye robótica con Inteligencia Artificial, robótica, ilustración y dibujo digital con IA, videojuegos, realidad aumentada, realidad virtual, Arduino con “Electrónica Inteligente”, modelado, impresión 3D, lápiz 3D y aeromodelismo.

La modalidad propone que los alumnos aprendan mediante la experimentación y la elaboración de sus propios proyectos. Además de incorporar conocimientos tecnológicos, se apunta a trabajar capacidades como la creatividad, el pensamiento lógico, la resolución de problemas y el trabajo colaborativo.

Cómo inscribirse

Las inscripciones para acceder a alguno de los 655 lugares se habilitaron este miércoles 19 de agosto desde las 9. El trámite se realiza de manera online a través del sitio oficial del CECI.

Inscripciones a Despierta tu Talento Digital

Los cupos están destinados exclusivamente a chicos de entre 9 y 18 años que quieran acercarse a diferentes áreas vinculadas con la tecnología, la innovación y la economía del conocimiento.