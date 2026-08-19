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San Juan lanzó talleres gratis para chicos interesados en la tecnología
POR REDACCIÓN
El Gobierno de San Juan puso en marcha una nueva etapa de “Despierta tu Talento Digital”, el programa destinado a acercar a niños y adolescentes al mundo de las nuevas tecnologías. En esta oportunidad habrá 655 cupos gratuitos para sanjuaninos de entre 9 y 18 años.
La iniciativa es impulsada por el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación y las actividades se desarrollarán en el Centro de Economía del Conocimiento e Innovación (CECI). La propuesta está dividida por edades: podrán participar niños de 9 a 11 años y adolescentes de 12 a 18.
El objetivo es que los participantes puedan incorporar herramientas tecnológicas desde una perspectiva práctica y creativa. Germán von Euw, secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación, explicó que la intención es que los chicos puedan dejar de ser únicamente consumidores de tecnología para comenzar a utilizarla como una herramienta de creación.
La nueva etapa llega después de la experiencia desarrollada durante el primer semestre del año, cuando cientos de niños y adolescentes participaron de diferentes capacitaciones. Entre las propuestas hubo robótica, inteligencia artificial, dibujo digital, impresión 3D, videojuegos, realidad aumentada, realidad virtual y Arduino.
Qué talleres se podrán realizar
La oferta incluye robótica con Inteligencia Artificial, robótica, ilustración y dibujo digital con IA, videojuegos, realidad aumentada, realidad virtual, Arduino con “Electrónica Inteligente”, modelado, impresión 3D, lápiz 3D y aeromodelismo.
La modalidad propone que los alumnos aprendan mediante la experimentación y la elaboración de sus propios proyectos. Además de incorporar conocimientos tecnológicos, se apunta a trabajar capacidades como la creatividad, el pensamiento lógico, la resolución de problemas y el trabajo colaborativo.
Cómo inscribirse
Las inscripciones para acceder a alguno de los 655 lugares se habilitaron este miércoles 19 de agosto desde las 9. El trámite se realiza de manera online a través del sitio oficial del CECI.
Inscripciones a Despierta tu Talento Digital
Los cupos están destinados exclusivamente a chicos de entre 9 y 18 años que quieran acercarse a diferentes áreas vinculadas con la tecnología, la innovación y la economía del conocimiento.