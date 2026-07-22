En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que se celebrará del 1 al 7 de agosto bajo el lema "Fortalecer lo que funciona", el Ministerio de Salud de San Juan lanzó un concurso de fotografía abierto a toda la comunidad para promover esta práctica y visibilizar el acompañamiento familiar y social que la hace posible.

La propuesta es impulsada por la Dirección de Materno Infancia, dependiente de la Secretaría Técnica, e invita a madres, padres, familias, equipos de salud y personas cuidadoras de toda la provincia a compartir imágenes que reflejen el amor, el vínculo y el apoyo cotidiano en torno a la lactancia materna.

El objetivo de la iniciativa es poner en valor el rol de la familia y de la comunidad en la protección, promoción y sostenimiento de la lactancia, considerada una práctica clave para el crecimiento y desarrollo saludable de los niños.

Requisitos para participar

Cada participante podrá presentar hasta dos fotografías, una en formato vertical y otra en formato horizontal. Las imágenes deberán ser originales e inéditas y respetar la privacidad de las personas retratadas.

Las bases establecen que no podrán verse los rostros de la madre, del bebé ni de ninguna otra persona que aparezca en la fotografía, ni elementos que permitan su identificación, con el fin de resguardar la seguridad y la intimidad de las familias.

Cómo enviar las fotografías

Las imágenes deberán remitirse por correo electrónico a , con el asunto "Concurso de Fotografía fortalecer lo que funciona".

El correo deberá incluir:

Nombre y apellido del participante.

Teléfono de contacto.

Una breve descripción de la fotografía, de hasta tres líneas.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 29 de julio.

Premios y exposición

Un jurado seleccionará las dos mejores fotografías, cuyos autores recibirán un premio durante la Feria Comunitaria de la Lactancia Materna, que se realizará el 3 de agosto de 2026, a las 10, en el Hall Central de la Planta Baja del Centro Cívico.

La organización informó que los premios serán entregados únicamente a quienes estén presentes durante el acto.

Además, las imágenes distinguidas integrarán una muestra fotográfica que podrá visitarse durante las actividades programadas entre el 1 y el 7 de agosto, en el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna.

Desde el Ministerio de Salud señalaron que este tipo de iniciativas buscan fortalecer la promoción de la lactancia materna como una práctica esencial para favorecer el crecimiento saludable de los niños, reforzar el vínculo entre madres e hijos y contribuir al bienestar de las familias sanjuaninas.