El Gobierno de San Juan lanzó este viernes el Programa de Asistencia Financiera para Pequeños Productores, Comerciantes e Industriales Mineros, una herramienta que contará con alrededor de $1.000 millones para acompañar la formalización de emprendimientos, la incorporación de equipamiento y el fortalecimiento de proyectos vinculados con la actividad minera.

La iniciativa surgió a partir de la firma de un acta acuerdo y será ejecutada de manera conjunta por el Ministerio de Minería, el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, el Instituto Provincial de Exploraciones y Explotaciones Mineras (Ipeem) y la Agencia Calidad San Juan.

Los recursos serán aportados exclusivamente por el Ipeem.

La iniciativa será ejecutada de manera conjunta entre el Ministerio de Minería; el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación; el Ipeem; y la Agencia Calidad San Juan. (Gentileza)

Dos líneas de financiamiento

El programa contempla dos alternativas de asistencia, destinadas a diferentes situaciones de los pequeños productores, comerciantes e industriales mineros.

La primera línea estará destinada a quienes todavía no se encuentren registrados. En estos casos se otorgarán Aportes No Reembolsables (ANR), que podrán utilizarse para acompañar procesos de regularización, inscripción y obtención de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), cuando corresponda.

La segunda estará dirigida a productores que ya estén registrados. Los fondos podrán utilizarse como capital de trabajo y para la compra de maquinaria, herramientas, equipamiento e infraestructura vinculada con proyectos mineros.

En este caso, los préstamos tendrán una tasa equivalente al 50% de la Badlar de bancos privados y un plazo máximo de devolución de 36 meses.

Qué busca el programa

La herramienta apunta a promover la formalización de la actividad minera y mejorar la competitividad de los emprendimientos. También busca fortalecer las capacidades de gestión y comercialización de los beneficiarios y facilitar su incorporación a mercados provinciales, nacionales e internacionales.

Entre los potenciales destinatarios se encuentran pequeños productores y pymes mineras que desarrollan sus actividades en departamentos como Iglesia, Calingasta, Jáchal, Valle Fértil y Sarmiento.

Los requisitos para acceder

Quienes quieran acceder al programa deberán acreditar una antigüedad mínima de 12 meses de inscripción en ARCA y cumplir con los requisitos específicos establecidos para cada una de las líneas.

En el caso de los créditos, además, los postulantes deberán presentar las garantías previstas por la operatoria.

La evaluación de los proyectos estará a cargo de una comisión integrada por representantes del Ministerio de Minería, el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación y el Ipeem.