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Política > Atención médica

San Juan licita servicio médico penitenciario por $1.708 millones

El Servicio Penitenciario Provincial busca contratar atención médica integral y permanente para los internos.

Por Alejandro Pellegrinuzzi

Hace 5 horas
Para fomentar la mayor participación de prestadores de salud, las autoridades han definido que el valor del pliego sea gratuito.

El Gobierno de San Juan abrió una licitación por $1.708.168.008 para contratar un servicio de atención médica integral y permanente dentro del Servicio Penitenciario Provincial.

La convocatoria busca establecer una prestación sanitaria que funcione en las propias instalaciones del Penal. El llamado se realizará mediante la Licitación Pública N° 16/2026 y contempla una de las contrataciones de mayor monto previstas para el funcionamiento del establecimiento.

La apertura de las ofertas será el martes 28 de julio de 2026, a las 9, en la Sala de Licitaciones del Ministerio de Hacienda y Finanzas, ubicada en el segundo piso del Núcleo 6 del Centro Cívico.

Las empresas o prestadores interesados deberán presentar allí sus propuestas económicas y técnicas. En caso de que esa jornada sea declarada no laborable, la apertura se trasladará al primer día hábil siguiente, en el mismo horario y lugar.

Atención permanente dentro del Penal

El aspecto central de la convocatoria es que el servicio médico deberá prestarse de manera integral y permanente dentro del establecimiento penitenciario.

La información difundida no brinda mayores precisiones sobre la cantidad de profesionales, las especialidades médicas o la organización de la atención. Esos detalles estarán establecidos en el pliego que deberán consultar los posibles oferentes.

La contratación apunta a sostener la atención sanitaria dentro del Penal mediante un servicio con presencia continua. El monto previsto supera los $1.700 millones y comprende el conjunto de las prestaciones incluidas en el llamado.

Pliego gratuito

El pliego de condiciones es gratuito y puede consultarse a través del portal oficial de licitaciones del Gobierno de San Juan.

Allí están disponibles los requisitos que deberán cumplir quienes deseen participar, además de las condiciones económicas y operativas de la contratación.

Una vez recibidas las ofertas, comenzará el proceso de evaluación para definir qué prestador quedará a cargo del servicio. Hasta entonces, el alcance concreto de la atención dependerá de lo establecido en la documentación oficial del llamado.

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