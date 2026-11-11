El Ministerio de Salud de San Juan realizará este sábado 14 y domingo 15 de noviembre un operativo de vacunación extramuros en distintos departamentos de la provincia. La iniciativa, denominada “Más prevención en comunidad”, busca facilitar el acceso a las vacunas del Calendario Nacional y detectar a personas con esquemas incompletos.

La propuesta es organizada por el Programa Provincial de Inmunizaciones, la División Enfermería, la División Epidemiología y los departamentos de Medicina Sanitaria y Medicina Asistencial, dependientes de la Secretaría Técnica. También participarán equipos de las áreas programáticas y zonas sanitarias.

Dónde estarán los puestos de vacunación el sábado

Durante la primera jornada, los equipos estarán en Capital, 9 de Julio, Santa Lucía, Chimbas, 25 de Mayo, Angaco, Caucete, San Martín, Valle Fértil, Albardón, Jáchal, Iglesia, Rivadavia, Rawson, Pocito y Sarmiento.

En Capital, el puesto funcionará en la Unión Vecinal Comandante Cabot, de 10 a 14; mientras que en 9 de Julio habrá dos puntos, en los centros de jubilados Villa Cabecera y Las Chacritas, de 9 a 13. En Santa Lucía, la atención será en el merendero Corazones Felices, de 10 a 14.

En Chimbas se instalarán puestos en el barrio René Favaloro y en la posta del barrio San Ramón, ambos de 9 a 12. También habrá vacunación en el CAPS La Chimbera, en 25 de Mayo, de 10 a 14; y en el barrio Francisco Césped, de Angaco, de 16 a 20.

En Caucete, el operativo estará en la Novena Cristo Rey, de 19 a 22; en San Martín, en Villa Dominguito, de 10 a 13; y en Valle Fértil, en el barrio Costanera Norte de Villa San Agustín, de 10 a 13. En Albardón, la atención será en el barrio Plaza Campo Afuera, de 9 a 12; y en Jáchal, en la Plaza Departamental, de 10 a 13.

En Iglesia, el puesto estará en la Plaza San Martín de Las Flores, de 10 a 15; en Rivadavia, en el Parque de Rivadavia, de 17 a 21; y en Rawson, en la Plaza de Villa Krause, de 9 a 12. En Pocito, la vacunación será en el Autoservicio Los Gemelos, de 17 a 21; y en Sarmiento, en la Plaza Los Berros de Media Agua, de 9 a 13.

Además, el Vacunatorio Móvil estará en el Centro de Jubilados San Martín, en Rawson, de 14 a 18. La División Enfermería dispondrá de un equipo de primeros auxilios en el merendero Plumitas, de Chimbas, de 15 a 18.

El cronograma del domingo 15 de noviembre

El domingo habrá puestos en Albardón, Calingasta, Ullum, Rawson, Pocito y Sarmiento. En Albardón, la atención será en el Parque Latinoamericano, de 18 a 20:30; en Calingasta, en el barrio Alto Verde, de 16 a 20; y en Ullum, en el Paseo Pura Vida, de 17 a 20.

En Rawson, el operativo funcionará en el supermercado Chango Más, de 9 a 12; mientras que en Pocito estará en la Plaza La Libertad de Villa Aberastain, de 17 a 21. En Sarmiento, el puesto se instalará en el supermercado Átomo de Media Agua, de 9 a 13.

El Vacunatorio Móvil atenderá en la Unión Vecinal Lote Hogar N° 12, en Pocito, de 14 a 18. Además, habrá un equipo de primeros auxilios en el merendero Escuelita, de Villa Pueyrredón, en Chimbas, de 15 a 18.

Qué llevar para completar las vacunas

Desde el Ministerio de Salud solicitaron que las personas se acerquen a los puestos con su DNI y carnet de vacunación. El objetivo es revisar los esquemas y completar las dosis pendientes del Calendario Nacional de Vacunación.