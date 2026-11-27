San Juan formó parte de una misión oficial argentina que desarrolló una agenda minera y energética en Alemania, con el objetivo de fortalecer vínculos institucionales y explorar oportunidades de inversión. El ministro de Minería provincial, Juan Pablo Perea, participó de encuentros con organismos y empresas alemanas vinculadas a los minerales críticos, la energía y la electromovilidad.

La actividad central tuvo lugar en Berlín, durante el primer Congreso de Resiliencia organizado por la Federación de la Industria Alemana (BDI). El encuentro reunió a representantes del Gobierno federal y de compañías líderes para debatir sobre seguridad energética, disponibilidad de materias primas y cadenas de suministro frente a los desafíos geopolíticos globales.

Reuniones con organismos y empresas alemanas

Perea integró la comitiva argentina junto al ministro de Minería de Jujuy, José Gómez; el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, embajador Fernando Brum; y la embajadora argentina en Alemania, Betina Pasquali de Fonseca. La misión fue coordinada por la Embajada Argentina en ese país.

Durante la agenda se realizaron reuniones bilaterales con el presidente de la BDI, Peter Leibinger, directivos de KfW IPEX-Bank y representantes de la Agencia Alemana de Materias Primas (DERA). También hubo encuentros con ejecutivos de compañías relacionadas con la transición energética y la electromovilidad, entre ellas PowerCo SE, del Grupo Volkswagen; AMG Litio y BMW.

El potencial minero de San Juan ante empresarios

Uno de los espacios centrales de la agenda fue el Foro de Negocios Argentino-Alemán y Roundtable con Empresarios, organizado junto a la Cámara Alemana de Industria y Comercio (DIHK) y la Iniciativa para América Latina de la Economía Alemana (LAI). Allí, el ministro sanjuanino expuso sobre el potencial minero de las provincias argentinas y las oportunidades de inversión para desarrollar sus recursos estratégicos.

“Participar de este encuentro nos permite compartir el potencial minero de San Juan y dialogar con quienes forman parte de las cadenas globales de abastecimiento”, expresó Perea. Además, sostuvo que la provincia trabaja para impulsar un desarrollo responsable, con reglas claras y condiciones que acompañen las inversiones y generen oportunidades para los sanjuaninos.

Una agenda para fortalecer vínculos e inversiones

La participación provincial en Alemania permitió presentar los recursos mineros de San Juan ante actores vinculados a las cadenas internacionales de abastecimiento. La agenda también buscó fortalecer el diálogo con organismos y empresas que participan de los sectores estratégicos para la transición energética.

Los contactos generados durante la misión abren espacios de cooperación y permiten proyectar el potencial sanjuanino en las conversaciones internacionales sobre minerales críticos. El objetivo es generar nuevas oportunidades de inversión y vinculación para el desarrollo de los recursos de la provincia.