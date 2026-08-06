San Juan participó de una nueva reunión plenaria del Consejo Federal de Justicia (COFEJUS), realizada en Puerto Iguazú, Misiones, donde autoridades nacionales y representantes de todas las provincias analizaron estrategias para fortalecer el sistema de justicia, el acceso a derechos y la articulación de políticas públicas.

La ministra Laura Palma representó a San Juan en el encuentro del Consejo Federal de Justicia.

La delegación sanjuanina estuvo encabezada por la ministra de Gobierno, Laura Palma, quien compartió la jornada de trabajo con ministros y ministras de Justicia y Gobierno del país, representantes de la Justicia Federal y de los poderes judiciales provinciales. También participó el secretario de Gobierno, Juan José Dubos.

El encuentro reunió a ministros, funcionarios y representantes judiciales.

Durante el encuentro se debatieron temas vinculados con la política criminal, la justicia de paz, los sistemas de mediación, los procesos de adopción y las nuevas políticas nacionales en materia de justicia. Además, las provincias presentaron experiencias propias con el objetivo de intercambiar buenas prácticas y fortalecer el trabajo conjunto.

En ese marco, Laura Palma destacó que San Juan avanza en acuerdos con el Poder Judicial para impulsar la Justicia Restaurativa, una herramienta que promueve la reinserción y la revinculación de jóvenes en conflicto con la ley penal, mediante el trabajo articulado con organizaciones no gubernamentales.

La ministra también expuso el modelo de mediación comunitaria que desarrolla la provincia junto a la Secretaría de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, una iniciativa orientada a resolver conflictos de manera pacífica y fortalecer la convivencia en la comunidad.

Por su parte, el ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, sostuvo que el COFEJUS constituye un espacio donde confluyen las miradas del Poder Ejecutivo y de la Justicia para coordinar acciones que respondan a las necesidades de la sociedad.

La participación sanjuanina reafirmó el compromiso de la provincia con el fortalecimiento institucional y la construcción de políticas públicas consensuadas, basadas en el diálogo y la cooperación entre los distintos niveles del Estado.

Como parte del cierre del encuentro, San Juan postuló su candidatura para ser sede de la próxima reunión plenaria del Consejo Federal de Justicia, una propuesta que busca posicionar a la provincia como escenario del debate federal sobre las principales políticas vinculadas al sistema judicial argentino.