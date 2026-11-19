San Juan, Mendoza y Jujuy firmaron un tratado interprovincial para crear la Región Minera del Cobre, un acuerdo que establece las bases para coordinar políticas de desarrollo minero, productivo y económico entre las provincias con potencial cuprífero. La firma se realizó este jueves en el marco de la II Cumbre Internacional de Minería Sostenible Mendoza 2026, en el Hotel Hilton, y estuvo a cargo de los gobernadores Marcelo Orrego, Alfredo Cornejo y Carlos Sadir.

El documento reconoce a Mendoza, San Juan, Jujuy, Salta y Catamarca como integrantes de esta región cuprífera, aunque la plena integración quedará supeditada a la posterior firma por parte de los gobernadores de Salta y Catamarca. Uno de los ejes centrales es la creación de un Comité Regional del Cobre, integrado por las máximas autoridades mineras de cada provincia, que coordinará los requerimientos provinciales ante el Gobierno nacional. Una vez suscripto por las cinco provincias, el Comité tendrá 90 días para establecer sus objetivos y mecanismos de funcionamiento. El tratado entrará en vigencia tras la ratificación de las legislaturas y deberá ser comunicado al Congreso.

Durante la jornada, y en el marco de la Mesa del Cobre junto a la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham), también se sumó el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, quien selló con Cornejo un convenio marco para el desarrollo industrial y la transferencia tecnológica entre ambas provincias.

“Para generar un clima de negocios se necesita confianza”

En su rol de anfitrión y como uno de los artífices de la integración regional, Marcelo Orrego fue el encargado de poner el foco en cómo se traduce el tratado en la práctica. “Para generar un clima de negocios se necesita confianza, y esa confianza se construye con seguridad jurídica, estabilidad fiscal y previsibilidad”, sostuvo el mandatario sanjuanino. Y agregó: “En San Juan entendimos que debíamos hacer todo lo necesario para que el Estado provincial fuera más rápido, inteligente y estuviera preparado para los tiempos que vienen, sin perder rigurosidad en los controles”.

Orrego también destacó que este avance es producto de una estrategia nacional: “El orden macroeconómico significa equilibrio fiscal, cuentas ordenadas que hagan que los inversores vengan a la Argentina, estén, se queden”, remarcó, alineado con lo que minutos antes había expresado el jefe de Gabinete Diego Santilli, y celebró que el Congreso haya dado un marco jurídico sólido con el RIGI y la nueva Ley de Glaciares, tal como destacó Martín Menem en diálogo con DIARIO HUARPE.

Luego, Alfredo Cornejo hizo hincapié en el rol de los distritos para que la riqueza minera impacte en la gente. “Las provincias tenemos una gran responsabilidad para que esas grandes inversiones derramen sobre nuestras comunidades, para que logremos tener a nuestra gente capacitada, fuentes de financiamiento para las empresas locales y un desarrollo de proveedores bien preparado para estas inversiones”, afirmó el anfitrión, quien además viene impulsando un hub financiero a través de la plataforma Puente Andino con la Bolsa de Toronto.

Carlos Sadir puso el foco en el impacto social que ya tiene la actividad en su provincia. “Hoy la minería genera más de 10.000 puestos de trabajo, entre directos e indirectos. Es una fuente muy importante de recursos para la provincia, pero fundamentalmente de empleo para nuestra gente y de desarrollo para las comunidades cercanas a los emprendimientos. Tenemos la decisión de seguir apostando a la minería”, señaló el gobernador jujeño.

Por su parte, Maximiliano Pullaro dejó su rol de invitado para posicionar a Santa Fe como un engranaje clave de la cadena de valor. “Santa Fe no tiene cordillera, pero es el socio estratégico que necesita la cordillera. Tenemos la capacidad industrial y productiva para acompañar las grandes inversiones que se están proyectando en la Argentina”, expresó Pullaro, quien detalló que ya hay 250 empresas santafesinas acompañando el desarrollo minero.

La jornada dejó en claro que el tablero minero argentino empieza a jugar en equipo. Con el tratado del cobre avanzando y los convenios de cooperación industrial sobre la mesa, las provincias buscan dejar de competir entre sí para consolidar un bloque regional que les permita negociar y captar los capitales globales que, como se vio en la cumbre, ya tienen un pie adentro del país.