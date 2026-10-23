Una delegación de 13 jueces y juezas de Catamarca llegó a San Juan para conocer cómo funciona el sistema de oralidad judicial y la aplicación de inteligencia artificial en los procesos y las tareas administrativas. La visita se extendió durante dos días e incluyó recorridas, reuniones con magistrados y presentaciones sobre las herramientas tecnológicas que utiliza la Justicia provincial.

La comitiva estuvo encabezada por el presidente de la Corte de Justicia de Catamarca, Néstor Hernán Martel, y formó parte de un intercambio institucional destinado a conocer los cambios implementados en San Juan para agilizar el funcionamiento de los tribunales.

Durante la primera jornada, los visitantes recorrieron los edificios judiciales Anexo Mitre y Anexo Correo, donde conocieron el trabajo de los fueros Laboral y de Familia, además del funcionamiento de las salas de oralidad en Segunda Instancia del fuero Civil. También se interiorizaron sobre el sistema de Colegio de Jueces con Oficina Judicial para las ejecuciones fiscales.

Otro de los ejes centrales fue la presentación de JusticIA, una plataforma desarrollada por el propio Poder Judicial de San Juan para incorporar inteligencia artificial a las tareas jurisdiccionales y administrativas bajo criterios de uso legal y seguro.

En la segunda jornada, los jueces catamarqueños mantuvieron encuentros con funcionarios y magistrados de Primera y Segunda Instancia de los fueros Civil y Laboral. Además, presenciaron audiencias de Segunda Instancia del fuero Laboral y se reunieron con integrantes de la Cámara Civil para conocer cómo se desarrollan los procesos con oralidad.

La agenda también incluyó aspectos vinculados con la digitalización de servicios, la gestión procesal electrónica, el expediente judicial electrónico, la ciberseguridad y la mediación judicial.

La visita se realizó en el marco de un convenio entre las cortes de Justicia de San Juan y Catamarca. El objetivo fue compartir experiencias sobre modelos de gestión y herramientas que buscan modernizar el servicio de Justicia.