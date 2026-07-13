El Gobierno de San Juan busca sumar nuevas aerolíneas para ampliar la conectividad y generar competencia en un mercado donde reconoce que los pasajes hacia Buenos Aires son más caros que desde Mendoza. La estrategia oficial no pasa por fijar las tarifas, sino por abrir el juego a más compañías para ampliar la oferta.

Las gestiones se conocen luego de la confirmación de la llegada de JetSMART, que comenzará a operar la ruta entre San Juan y Buenos Aires desde el 19 de noviembre. La compañía se sumará a Aerolíneas Argentinas y Flybondi, que hasta el momento no comunicó oficialmente que vaya a dejar de volar desde la provincia.

“Seguimos trabajando y hablando con un montón de líneas aéreas para generar nuevas rutas. Cuando estén concretadas las iremos anunciando, porque no queremos adelantar nada hasta que las cosas estén confirmadas. No es nuestra idea vender humo”, afirmó el ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero, en radio Colón.

El funcionario explicó que sumar nuevos servicios no depende únicamente del Gobierno provincial. Cada empresa analiza la cantidad de pasajeros, los costos y la rentabilidad de una eventual operación.

“Las líneas aéreas tienen que entender que San Juan necesita una mayor conectividad. Ellas realizan sus estudios de negocio, analizan cuántas personas viajan y si la operación es viable. Nosotros seguimos insistiendo para que en algún momento podamos tener más rutas y mayor tráfico aéreo con otras provincias”, expresó.

JetSMART se suma a la oferta aérea

JetSMART comenzará a volar el 19 de noviembre con cinco frecuencias semanales entre el Aeropuerto Internacional Domingo Faustino Sarmiento y el Aeroparque Jorge Newbery. Los servicios están previstos de lunes a viernes.

“El gobernador siempre nos pide que trabajemos para tener más y mejor conectividad aérea. San Juan la necesita y, gracias a Dios, pudimos concretar la llegada de JetSMART”, señaló Romero.

La diferencia de precios con Mendoza

El ministro sostuvo que la presencia de más operadores puede ayudar a modificar el escenario actual, en el que los vuelos entre San Juan y Buenos Aires resultan más costosos que desde Mendoza.

“Creo que esto nos viene muy bien, no solamente por sumar una frecuencia más de lunes a viernes, sino también por el tema de la competencia de precios. El vuelo Buenos Aires-San Juan y San Juan-Buenos Aires por Aerolíneas es bastante caro comparándolo con el de Mendoza. Entonces, teniendo competencia, también podemos empezar a mejorar ese precio”, manifestó.

La Provincia no define las tarifas, pero apuesta a que una mayor cantidad de compañías amplíe las alternativas disponibles y genere competencia entre los operadores.

Romero indicó además que el crecimiento del aeropuerto sanjuanino fortalece las negociaciones con otras empresas. Según explicó, San Juan se encuentra entre las cinco provincias que más aumentaron su cantidad de pasajeros, un dato considerado por las aerolíneas al evaluar la viabilidad de una ruta.

Por ahora no existen otras compañías ni destinos confirmados. El Gobierno continuará con las gestiones para ampliar la oferta aérea y generar mayor competencia.