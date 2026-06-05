Ante la inminente cita mundialista, la Dirección de Prevención y Asistencia de los Consumos Problemáticos de San Juan se encuentra finalizando los detalles de una campaña de concientización sobre los riesgos de las apuestas deportivas. La directora del área, Daniela Merlo, explicó a DIARIO HUARPE que, si bien esta problemática es constante, "ahora con el Mundial se intensifica muchísimo más" y, por ello, el organismo trabaja en conjunto con la Casa de Acción Social (CAS) para abordar la cuestión desde la prevención y la promoción de la salud.

Merlo confirmó que habrá intervención profesional con equipos interdisciplinarios compuestos por psicólogos, trabajadores sociales, acompañantes terapéuticos y psiquiatras. Además, destacó que la dirección ofrece asesoramiento técnico y legal para familias o allegados que tengan dudas o inquietudes sobre el comportamiento de un ser querido.

Merlo describió a esta problemática como una "adicción bastante silenciosa" debido a que, a diferencia de otras, no presenta señales físicas evidentes. "No lo notas físicamente o en las actitudes o en la conducta, los consumos digitales o las apuestas, pero a la larga termina siendo una adicción lo cual lleva a un deterioro a nivel emocional, a nivel económico, a nivel de la familia, a nivel del círculo íntimo de la persona", subrayó.

La preocupación principal radica en el descenso de la edad de inicio en los consumos problemáticos. "Estamos viendo que la temática del consumo, la edad cada vez baja más, entonces estamos apuntando ya a más chiquitos, a edades más chicas", señaló Merlo, mencionando que la edad promedio de inicio a nivel nacional es de aproximadamente 13 años.

Para combatir esto, el organismo trabaja junto a la Secretaría de Deportes mediante programas como "Contruyendo Valores" y "Entre Todos" en las escuelitas de iniciación deportiva. Incluso, se busca darle otra mirada al fenómeno del álbum de figuritas: "Hay un montón de factores que estamos haciendo hincapié y enseñando a ver este llenado del álbum desde otra mirada: el intercambio, el juntarse con otros chicos, el aprender a esperar".

Ante la pregunta sobre qué alertas deben encender los padres, la directora fue clara: "Cuando son menores de edad, por supuesto que algo muy importante es el control de los papás con respecto a las actividades que los chicos realizan y en segundo lugar, los aparatos tecnológicos o los aparatos electrónicos que ellos utilizan".

Para quienes necesiten asistencia, la Dirección dispone de una herramienta digital: un código QR que permite localizar los más de 20 dispositivos de atención distribuidos en la provincia. La funcionaria concluyó destacando que "hay una solución, hay lugares y hay profesionales en la dirección que se dedican y se encargan del tratamiento y la rehabilitación".