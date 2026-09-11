San Juan vive la previa de la 74ª edición de la Clásica Domingo Faustino Sarmiento en el Jockey Club este viernes, una de las jornadas más importantes del turf provincial. Juan Manuel Luna, entrenador y encargado de logística, contó a DIARIO HUARPE cómo trabajaron con los caballos, en la pista y en todos los detalles para llegar en óptimas condiciones a la competencia.

Lune afirmó que jockeys de distintas provincias llegarán a San Juan para participar de la jornada. FOTO: SERGIO LEIVA / DIARIO HUARPE.

La adaptación a la pista sanjuanina

El entrenador detalló que la pista del Hipódromo de la Provincia de San Juan tiene características particulares. “Nosotros tenemos una pista pesada, arena y bueno, acá siempre alguna piedrita hay porque el suelo es de piedra. En Buenos Aires, por ejemplo, no hay nada de piedra, es arena”, señaló.

Por eso, el objetivo es que los animales lleguen en las mejores condiciones posibles. “Tratamos de llegar en óptimas condiciones con el caballo en sanidad, lo que es pulmones, respiración, casco y bueno y bareo lo normal”, explicó Luna.

La jornada tendrá alrededor de 15 carreras, con más de un centenar de caballos entre todas las competencias. Además del clásico principal, habrá pruebas de 1.100, 1.600 y 1.200 metros, junto con diferentes categorías y cuadreras de 200, 250, 350 y 400 metros.

Una pista preparada para la competencia

La preparación de la cancha también ocupa un lugar central en la organización. Luna explicó que el objetivo es que el terreno quede parejo tanto en la parte interna como en la externa. “Hicimos una rastra nueva, que la terminamos de arreglar, y la dejamos en condiciones. Rastreamos bien la cancha para que quede bien pareja, que no queden bordos”, contó.

El trabajo continuará durante la previa a las carreras. “Durante la mañana se le pasa otra rastra chica para emparejar y ahí se llega, y ya queda la cancha en óptimas condiciones para correr”, agregó.

La expectativa también está puesta en la convocatoria. La Clásica Sarmiento reunirá a 14 caballos para los 2.200 metros y se esperaba una importante concurrencia.

Endo Verde, el favorito sanjuanino

Entre los representantes locales, Luna destacó a Endo Verde como uno de los principales candidatos para la carrera grande. El caballo llega con antecedentes importantes en el turf sanjuanino.

“Hay un caballo en el Clásico que es Endo Verde, que viene de ganar el Patrono Santiago, viene de entrar segundo el año pasado en el Clásico Este. Es un caballo muy respetable acá, así que es un caballo favorito”, sostuvo.

Sin embargo, el entrenador evitó dar una carrera por definida. Ante la consulta sobre a qué caballo ponerle la ficha, respondió con una sonrisa: “Si tuviéramos una varita mágica y estuviéramos ricos, pero bueno, esto es así, los caballos, es abierta, gana cualquiera”.

Jockeys de distintas provincias

La competencia también tendrá presencia de jockeys de San Juan, Río Cuarto y Mendoza. Entre ellos estará Juan Carlos Noriega, experimentado jockey de Buenos Aires que será el encargado de conducir al favorito.

“Viene un jockey que ha experimentado en esto, porque ya ha ganado un par de clásicos, que es el Chupino Noriega, que corre el favorito”, destacó Luna.

Las carreras comenzarán a las 10 de la mañana, mientras que el Clásico Grande está previsto para alrededor de las 18:30. “Va a haber un lindo espectáculo. Hermoso espectáculo, los invito a todos que vengan”, cerró Luna.