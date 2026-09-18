San Juan participó del 1° Encuentro Nacional de la Red VUCE, Ventanilla Única de Comercio Exterior, junto a representantes de distintas provincias del país. El encuentro tuvo como objetivo generar un espacio federal de intercambio, cooperación y construcción conjunta de iniciativas para potenciar el comercio exterior.

La VUCE es una plataforma digital centralizada que permite a empresarios y operadores gestionar de manera unificada los trámites, permisos y documentos requeridos por distintos organismos gubernamentales. Estas gestiones están vinculadas con la importación, exportación y tránsito de mercancías.

Representación sanjuanina

Del encuentro participaron los directivos provinciales de comercio internacional, junto a agentes y enlaces de todo el país. Por parte del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación de San Juan estuvo presente el director de Comercio Exterior, Adrián Alonso, acompañado por su equipo de trabajo.

El evento fue presidido por Emmanuel Venice, director ejecutivo de procesos, Belén Pessagno, gerente de normas y procedimientos, y Arantxa Anitua, coordinadora de la Red VUCE. Durante la jornada se desarrollaron diferentes instancias de intercambio entre los representantes participantes.

Los temas abordados

Entre las temáticas trabajadas estuvo la presentación de la Red VUCE, con sus objetivos, logros y desafíos. También se analizó el panorama del comercio exterior provincial, con los principales sectores exportadores, sus oportunidades y desafíos.

Otro de los ejes fue la facilitación del comercio y la digitalización, incluyendo la utilización de la VUCE, las herramientas provinciales y las oportunidades de mejora. También se abordaron los servicios de apoyo al sector exportador, los programas, las buenas prácticas y las necesidades de las PyMEs.

Articulación federal y datos

Durante el encuentro también se trabajó sobre la articulación federal y el trabajo en red para fortalecer el comercio exterior. En ese marco, se compartieron experiencias de cooperación, coordinación institucional y propuestas para consolidar la Red VUCE.

Además, se planteó la necesidad de mejorar a nivel federal la obtención y el procesamiento de datos de exportaciones e importaciones. El objetivo es generar información y análisis sobre el comercio exterior.

La agenda incluyó también acciones de PromArgenta y de la Fundación ICBC en favor del comercio exportador argentino. Finalmente, se trabajó sobre la agenda VUCE 2027.

Desde la Dirección de Comercio Exterior invitaron a los interesados a ingresar a la plataforma para conocer más sobre sus herramientas y funcionamiento. La información está disponible en www.vuce.gob.ar.