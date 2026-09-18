San Juan participó del 1° Encuentro Nacional de la Red VUCE, una reunión que convocó a representantes de comercio exterior de distintas provincias del país con el objetivo de avanzar en herramientas que faciliten las exportaciones y mejoren la articulación entre organismos.

La VUCE, sigla de Ventanilla Única de Comercio Exterior, es una plataforma digital que permite centralizar y gestionar trámites, permisos y documentación necesaria para operaciones de importación, exportación y tránsito de mercadería.

El encuentro reunió a directivos provinciales de comercio internacional, agentes y enlaces de distintos puntos del país. La propuesta estuvo centrada en generar un espacio federal para compartir experiencias, analizar problemas comunes y definir iniciativas que permitan fortalecer el sector exportador.

El encuentro reunió a referentes de comercio exterior de todo el país.

Por San Juan participó el director de Comercio Exterior del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, Adrián Alonso, acompañado por integrantes de su equipo de trabajo.

Durante la jornada se analizó el funcionamiento de la Red VUCE, sus principales objetivos, avances y desafíos. También se presentó un panorama del comercio exterior de las provincias, con especial atención en los sectores con mayor peso exportador y las oportunidades de crecimiento.

Otro de los ejes estuvo vinculado con la digitalización y la simplificación de los trámites. En este punto, los representantes analizaron el uso de la plataforma VUCE y otras herramientas provinciales destinadas a agilizar las gestiones de las empresas.

Además, se debatieron programas de asistencia a exportadores, buenas prácticas y las principales necesidades que enfrentan las PyMEs al momento de intentar colocar sus productos en mercados internacionales.

Entre los desafíos planteados apareció también la necesidad de mejorar, a nivel federal, la obtención y el procesamiento de datos vinculados con las exportaciones e importaciones. El objetivo es contar con información más precisa para analizar la evolución del comercio exterior y diseñar nuevas políticas para el sector.

La agenda incluyó además acciones de PromArgenta y de la Fundación ICBC destinadas a fortalecer el comercio exportador argentino, junto con los lineamientos previstos para la agenda VUCE 2027.

El encuentro fue encabezado por Emmanuel Venice, director ejecutivo de Procesos; Belén Pessagno, gerente de Normas y Procedimientos; y Arantxa Anitua, coordinadora de la Red VUCE.

Desde la Dirección de Comercio Exterior de San Juan recordaron que empresarios y personas interesadas pueden acceder al sitio oficial de VUCE para conocer en detalle las herramientas disponibles.