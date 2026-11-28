Después de una jornada marcada por temperaturas agobiantes, la lluvia llegó a distintos sectores del Gran San Juan durante la tarde de este sábado 28 de noviembre y modificó las condiciones del tiempo. La provincia había registrado alrededor de 35°C y se había ubicado entre los puntos más calurosos de Argentina, pero la llegada de una tormenta eléctrica, acompañada de precipitaciones y ráfagas de viento, dio un respiro después de varias horas de calor intenso.

El cambio se produjo luego de que el termómetro alcanzara los 35°C durante la tarde. Según los registros difundidos durante la jornada, San Juan llegó a encabezar el ranking nacional de temperaturas, en una jornada en la que el calor se hizo sentir con fuerza en distintos departamentos.

La lluvia comenzó a registrarse en diferentes sectores del Gran San Juan, acompañada por relámpagos, truenos y una intensa ráfaga del sector sur. El fenómeno generó un marcado contraste con las condiciones que habían predominado durante buena parte del día.

San Juan, entre las provincias más calurosas del país

El Servicio Meteorológico Nacional había anticipado para este sábado una temperatura máxima de 36°C en la provincia, uno de los registros más elevados del territorio argentino.

En el ranking de temperaturas pronosticadas también aparecían La Pampa, con 37°C; Neuquén, Santa Fe y Santiago del Estero, con 35°C; y La Rioja y Mendoza, con 34°C.

El calor se convirtió así en el protagonista de la jornada, aunque la inestabilidad prevista para la tarde y la noche terminó modificando el escenario meteorológico.

Qué se espera para las próximas horas

Las precipitaciones llegaron en un contexto de inestabilidad que ya había generado complicaciones en San Juan durante los últimos días. El jueves 26 de noviembre, las tormentas dejaron alrededor de 60 viviendas afectadas en departamentos como Rivadavia, Chimbas, Ullum y Pocito, además de calles anegadas y crecientes.

Para este sábado, el pronóstico del SMN contemplaba probabilidades de tormentas de entre el 40% y el 70% durante la tarde y la noche.

De cara al domingo 29 de noviembre, el alivio podría ser transitorio. Se espera que las condiciones mejoren, pero el calor volverá a intensificarse, con una temperatura máxima prevista de 38°C y escasas probabilidades de precipitaciones.