Los sanjuaninos ya pueden monitorear en tiempo real la actividad del Poder Judicial a través de una nueva herramienta digital que fue incorporada al sitio web institucional: www.jussanjuan.gov.ar. Se trata de los tableros de indicadores de gestión jurisdiccional, una plataforma que ya se encuentra activa y que permitirá a cualquier ciudadano acceder a estadísticas actualizadas sobre el funcionamiento de la Justicia provincial.

La novedad apunta a profundizar la transparencia judicial y acercar información concreta a la comunidad. A través de estos tableros, los usuarios podrán conocer diariamente cómo evolucionan las causas que se tramitan en los distintos fueros, además de acceder a datos vinculados con la gestión y el desempeño de los organismos judiciales.

Según explicaron las autoridades, los indicadores toman información directamente de las bases de datos de los sistemas utilizados por las distintas unidades jurisdiccionales del Poder Judicial. Esto permite que los datos se actualicen de manera permanente y reflejen con precisión la actividad que se desarrolla en cada dependencia.

Entre la información disponible se podrá consultar la cantidad de causas ingresadas, el número de expedientes pendientes de resolución, los proveídos emitidos, las audiencias realizadas y múltiples indicadores relacionados con el movimiento diario de los tribunales.

La herramienta incluye información de los fueros Civil, Laboral, de Familia y Penal, además de los juzgados de Paz. De esta manera, cualquier ciudadano podrá observar cómo se comporta la actividad judicial en cada una de estas áreas y conocer el volumen de trabajo que se desarrolla diariamente dentro del sistema.

Uno de los principales objetivos de la iniciativa es que la sociedad cuente con información objetiva y actualizada sobre el funcionamiento de la Justicia. Desde el Poder Judicial destacaron que muchas veces la opinión pública se construye a partir de causas de alto impacto que aún se encuentran en trámite, sin dimensionar la enorme cantidad de expedientes y actuaciones que se gestionan todos los días.

Por ese motivo, remarcaron que los tableros permitirán visualizar el trabajo real que realizan jueces, fiscales, defensores y funcionarios judiciales, ofreciendo datos concretos sobre la respuesta que brinda el sistema ante las demandas de la ciudadanía.

Las autoridades también señalaron que esta herramienta constituye un nuevo paso dentro del proceso de modernización que viene impulsando el Poder Judicial en los últimos años. Aseguraron que las reformas implementadas en materia de gestión y digitalización han permitido mejorar significativamente los tiempos de respuesta y optimizar el funcionamiento de los distintos fueros.

La experiencia sanjuanina incluso ha despertado interés en otras provincias, cuyos representantes visitan regularmente la provincia para conocer los cambios aplicados y los resultados obtenidos. Con la puesta en marcha de estos tableros públicos, que ya están disponibles en la página web del Poder Judicial, la institución busca fortalecer la transparencia, facilitar el acceso a la información y permitir que cualquier ciudadano pueda seguir de cerca, con datos actualizados, la evolución de la actividad judicial en San Juan.