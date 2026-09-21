San Juan anunció una nueva campaña de prevención y control de plagas que afectan a la producción vitícola y frutícola. Las acciones estarán enfocadas en Lobesia botrana, Mosca de los Frutos y carpocapsa, en el marco de la campaña 2026-2027. Ante esto, DIARIO HUARPE habló con Fabricio Ferrándiz, director de Sanidad Vegetal, Animal y Alimentos, quien explicó las principales actividades que la Provincia desarrollará durante la temporada 2026-2027 como prevención.

Funcionarios presentaron la camapaña 2026-2027 en San Juan.

Ferrándiz destacó que el objetivo es ampliar las herramientas disponibles y trabajar junto con los productores para mejorar el control sanitario. “La idea es llegar a cubrir las 38.000 hectáreas de vid que tiene la provincia con asistencia hacia los productores”, sostuvo.

Lobesia botrana: avión, drones e insecticidas

Para el control de Lobesia botrana, conocida como polilla de la vid, la campaña contempla aplicaciones aéreas con avión, trabajos con drones y entrega de insecticidas a productores. Las aplicaciones con avión alcanzarán 26.000 hectáreas de vid distribuidas entre 9 de Julio, Caucete, 25 de Mayo y Sarmiento, mientras que unas 2.000 hectáreas de Ullum y Zonda serán atendidas con drones.

Ferrándiz explicó que también se entregarán insecticidas y se priorizará a productores que implementen la Técnica de Confusión Sexual mediante feromonas. Además, las aplicaciones previstas comenzarán a partir de la primera alerta fitosanitaria emitida por Senasa.

Durante la campaña anterior, las acciones contra Lobesia botrana permitieron alcanzar una disminución del 52% en las capturas registradas durante el segundo vuelo en la provincia. Sobre la evolución de la plaga, Ferrándiz señaló que “la meseta de la curva se logró mantener y bajar incluso”.

Mosca de los Frutos: drones y machos estériles

Respecto de la Mosca de los Frutos, el funcionario explicó que por primera vez se utilizarán vuelos con drones y se aplicará insecticida sobre aproximadamente 4.000 hectáreas de vid en Zonda, Ullum, Albardón y Pocito. También se entregará proteína hidrolizada e insecticida a productores que no sean asistidos mediante drones.

“Desde la bioplanta que tenemos en dirección vamos a producir aproximadamente 20 millones de machos estériles por semana”, detalló Ferrándiz. La estrategia también contempla el ingreso de estos ejemplares a fincas y campos con equipos de la Dirección y la colaboración de los productores.

El monitoreo de la carpocapsa

En cuanto a la carpocapsa, durante la campaña anterior la Provincia comenzó con el diagnóstico y la planificación de una estrategia específica vinculada al cultivo de membrillo. Para esta temporada se implementará un Sistema Oficial de Monitoreo, alertas fitosanitarias y aplicaciones aéreas con drones.

“Ya tenemos la presencia, ya sabemos su evolución, vamos a atacar la plaga”, explicó Ferrándiz, quien indicó que se prevén aplicaciones sobre aproximadamente 300 hectáreas de membrillo. El funcionario sostuvo que el objetivo es disminuir la presencia de la plaga y que eso también se traduzca en la materia prima y en la calidad posterior del dulce de membrillo.

Trabajo conjunto con los productores

Ferrándiz destacó además la participación de los productores en las acciones sanitarias y remarcó que su colaboración resulta fundamental para alcanzar los objetivos. “La verdad que estamos trabajando en equipo y todos con el fin de controlar y bajar este tipo de plagas”, afirmó.

La campaña fue consensuada con el Centro de Ingenieros Agrónomos de San Juan, la Cámara de Comercio Exterior, la Cámara de Producción y Exportadores de Frutas y Hortalizas y el INTA. El objetivo es dar continuidad y fortalecer las medidas implementadas durante la temporada anterior.