San Juan prepara un protocolo de rescate para vuelos en alta montaña

La administración provincial se encuentra en las instancias finales para la implementación de un nuevo protocolo de rescate en zonas de alta montaña. La medida adquiere relevancia tras los recientes hechos trágicos registrados en el territorio sanjuanino y ante el progresivo incremento del tránsito aéreo vinculado a la actividad minera en la Cordillera de los Andes.

El secretario General de la Gobernación, Emilio Achem, señaló que la iniciativa responde al crecimiento económico en las áreas de mayor altitud. Sobre el impacto de este sector, el funcionario afirmó que "el protocolo de rescate la altura se ha trabajado con los equipos de gobierno, justamente pensando y sabiendo que la minería va a traer un tráfico aéreo hacia la cordillera mucho más intenso con los riesgos que eso tiene y, por supuesto, la mayor cantidad de gente trabajando en la cordillera también va a aumentar el riesgo".

La legislación vigente en materia aeronáutica proviene de la década de 1970 y las competencias de regulación corresponden a organismos de jurisdicción nacional como la ANAC. Por este motivo, la propuesta no requiere tratamiento en la Cámara de Diputados, sino que se articula como un plan de acción directa. Respecto al funcionamiento operativo, Achem detalló en Radio Sarmiento que "es un protocolo de acción coordinada de las fuerzas de la provincia de San Juan y de los otros organismos que pueden intervenir, como es el caso de salud pública, y la participación de fuerzas federales en el caso de que sea necesario y requerido, como es Gendarmería, como es Ejército, como ya lo hemos hecho en otras ocasiones donde se ha trabajado coordinadamente e inclusive organizaciones civiles".

El esquema apunta a prevenir desordenes operativos en situaciones de emergencia simultánea que involucren a un número elevado de personas en caminos de alta montaña. A su vez, busca optimizar el intercambio de información entre las compañías privadas y el Estado provincial para agilizar el monitoreo y los tiempos de respuesta.

En relación con el seguimiento de los traslados de autoridades, el secretario General indicó que "vamos a trabajar también en que se nos informe a la Dirección de Aeronáutica de la Provincia fundamentalmente cuando viajan o cuando van en aeronaves privadas funcionarios provinciales. Es una cuestión de tener mayor información, saber horarios de despegue, rutas, pasajeros y demás que nos permita estar alertas en cuanto lo que tiene que ver con el seguimiento de ese vuelo".

La elaboración de la normativa fue impulsada formalmente hace dos años por orden del gobernador Marcelo Orrego y contó con la labor técnica de la doctora Sonia Sánchez, representante de Salud Pública, Aníbal Turis, del área de Aeronáutica, y el director de Emergencias, Carlos Heredia. Sobre la participación de este último, Achem sostuvo que él, junto a otros especialistas, "habían trabajado y formulado el aspecto técnico principal y quizás mayormente Heredia, que es a quien se lo encargamos inicialmente". Por ello, la presentación formal será concebida como "un homenaje a Carlos Heredia, que es el protocolo de rescate la altura, este, que se ha trabajado con los equipos de gobierno".

En el ámbito privado, las empresas mineras operan con esquemas propios de prevención y gestión de riesgos. Al respecto, Achem expresó que "tienen sus protocolos de trabajo, por supuesto, porque tienen toda que cumplir con todas las condiciones de seguridad laboral". La intención gubernamental es que la nueva estructura funcione como un nexo de coordinación, dado que la provincia carece de potestad legal sobre las normativas de vuelo que fiscaliza la ANAC.

La urgencia del plan cobró impulso tras la caída de un helicóptero en Valle Fértil que trasladaba a funcionarios y personal de seguridad. La geografía cordillerana de San Juan presenta complejidad técnica debido a las corrientes de aire en altura y las variaciones climáticas en las quebradas. Registros de la Dirección Aeronáutica contabilizan 11 accidentes de helicópteros en la historia de la zona andina provincial. El documento final será remitido a las firmas mineras para establecer las pautas de actuación conjunta ante cualquier eventualidad.