El próximo 1 de octubre, el Centro Cultural Conte Grand será sede de IDENTITUR, una jornada organizada por estudiantes de la Licenciatura en Turismo que busca visibilizar y poner en valor la identidad turística, cultural y gastronómica de la provincia de San Juan.

El encuentro se desarrollará de 15:00 a 19:00 horas en el predio ubicado en San Luis 701 (norte), en la Ciudad de San Juan, con una convocatoria abierta a estudiantes, emprendedores, productores, artistas, prestadores turísticos y al público en general.

La propuesta invitará a descubrir los paisajes, sabores, tradiciones y expresiones culturales sanjuaninas a través de charlas, experiencias participativas y presentaciones artísticas que se extenderán a lo largo de toda la tarde.

La actividad reunirá a diversos referentes, productores y representantes del sector turístico local, quienes expondrán sus conocimientos con el objetivo de consolidar aquellos elementos representativos de la provincia como experiencias de atractivo para los visitantes.

El cronograma oficial de actividades comenzará a las 15 hs. con el acto de apertura y la recepción de autoridades oficiales. Habrá una feria temática, un espacio dispuesto para recorrer y conocer propuestas vinculadas a la gastronomía y la cultura regional. Posteriormente, se llevará a cabo el bloque expositivo y las dinámicas participativas junto a referentes del sector.

El cierre de la jornada está previsto para las 19 hs. con la realización de juegos y sorteos entre los presentes, aclarándose desde la organización que el programa se encuentra sujeto a posibles modificaciones.

La jornada será con entrada libre y gratuita para todo el público en general.