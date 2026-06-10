El Gobierno de San Juan presentó oficialmente el programa Concertar Innovación, una iniciativa orientada a vincular necesidades del sector productivo con capacidades científico-tecnológicas locales, con el objetivo de fortalecer el desarrollo económico provincial.

Gentileza

El lanzamiento fue encabezado por el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, a través de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, en un encuentro realizado en el Centro de Economía del Conocimiento e Innovación junto a cámaras empresariales y profesionales del sector.

El programa forma parte de la estrategia impulsada por la gestión del gobernador Marcelo Orrego para consolidar un ecosistema de innovación más dinámico, articulado y orientado a resolver desafíos concretos de la producción.

Concertar Innovación se estructura en dos herramientas principales. La primera es CONCERTAR I+D+i, una plataforma digital que permitirá a empresas, cooperativas, municipios y organismos públicos publicar desafíos productivos, mientras que universidades, investigadores, emprendedores y centros tecnológicos podrán presentar soluciones.

De esta manera, se busca generar un espacio permanente de articulación entre la oferta y la demanda de innovación, promoviendo el desarrollo de proyectos colaborativos con impacto real en la economía provincial.

El segundo componente es CONCERTAR Financiamiento, que brindará apoyo económico a las iniciativas surgidas de esa vinculación. El programa contempla Aportes No Reembolsables de entre 5 y 30 millones de pesos por proyecto, cubriendo hasta el 70% de su costo total.

Según explicaron desde la Secretaría, esta herramienta apunta a incentivar la inversión privada en innovación y acelerar la transferencia de conocimiento hacia sectores estratégicos de la provincia.

La iniciativa se suma a otras políticas públicas orientadas a fortalecer el talento local, fomentar el emprendedurismo tecnológico y mejorar la competitividad de la matriz productiva sanjuanina.

Además de financiar proyectos, el programa busca construir redes de colaboración sostenidas en el tiempo, impulsar una cultura de innovación y promover soluciones concretas para los desafíos productivos de la provincia.

La plataforma ya se encuentra disponible para su uso y permitirá canalizar tanto las demandas como las propuestas, consolidando un modelo de innovación abierta que articule al sector público, privado y académico en San Juan.