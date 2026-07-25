San Juan presentó en La Rural la nueva edición del Concurso Nacional de Cata de Vinos

San Juan presentó en La Rural de Buenos Aires la XXXVIII edición del Concurso Nacional de Vinos Cata San Juan, uno de los certámenes más tradicionales del país. El lanzamiento se realizó en el marco de la 138º Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional.

El acto estuvo encabezado por el ministro de Producción de San Juan, Gustavo Fernández, quien destacó la trayectoria del concurso y transmitió el saludo del gobernador Marcelo Orrego.

“Es la cata de vinos que, de manera ininterrumpida, lleva más tiempo realizándose en nuestro país”, afirmó Fernández. Además, remarcó que “el vino es historia, cultura, tradición y experiencia” y convocó a los presentes a visitar San Juan.

El Concurso Nacional de Vinos Cata San Juan es organizado por el Gobierno provincial, el Consejo Profesional y el Centro de Enólogos de San Juan, con el acompañamiento de las cámaras de Vitivinicultura y de Bodegueros.

La edición 2026 se presentó bajo el concepto “Donde los valles se encuentran”, en referencia a las principales regiones vitivinícolas del país: Norte, Litoral, Atlántico, Patagonia y Cuyo.

Uno de los principales atractivos del certamen es su sistema de evaluación. Los vinos son analizados mediante cata a ciegas por un jurado integrado por enólogos, sommeliers y especialistas, bajo estándares de la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV).

Además, el concurso utiliza un sistema de puntuación digital que busca garantizar transparencia y precisión en los resultados.

Durante la presentación se abrió formalmente la inscripción para bodegas y enólogos de todo el país. Pueden participar establecimientos registrados en el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y elaboradores de Vinos de Autor.

Las bases, condiciones y el formulario para inscribir las muestras están disponibles en el sitio web del Consejo de Enólogos de San Juan.