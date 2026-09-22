San Juan avanzó este martes en una nueva etapa de su estrategia para obtener financiamiento internacional destinado a obras públicas. El ministro de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez, encabezó una presentación virtual ante asesores de fondos e inversores de distintos países para exponer las características del denominado Bono San Juan, una herramienta con la que la provincia busca captar hasta US$600.000.000.

El encuentro fue organizado por JP Morgan y Banco Santander, entidades seleccionadas para estructurar la operación financiera, y contó con la participación del equipo económico provincial, traductores simultáneos y representantes de fondos internacionales interesados en conocer los detalles de la emisión. La reunión funcionó como una instancia previa a la presentación oficial prevista para este jueves, cuando se dará a conocer la tasa de interés con la que se colocará el instrumento en el mercado.

Durante la exposición, Gutiérrez detalló las condiciones generales del bono, el esquema de pago y el destino que tendrán los recursos. Además, presentó indicadores vinculados a la situación fiscal de San Juan, el nivel de endeudamiento de la provincia y las perspectivas de crecimiento asociadas al desarrollo de proyectos mineros.

Según lo expuesto por el funcionario, la provincia mantiene cuentas equilibradas y un bajo nivel de deuda en relación con su presupuesto, elementos que fueron presentados como parte del respaldo financiero de la operación. También se destacó el impacto esperado de la actividad minera, particularmente de emprendimientos de gran escala como Vicuña, que podrían incrementar los ingresos provinciales a través de regalías y mayor actividad económica.

Obras e infraestructura

El Gobierno provincial prevé destinar la totalidad de los recursos obtenidos a inversiones de capital y obra pública, tal como establece la ley de autorización aprobada por la Cámara de Diputados y avalada posteriormente por el Gobierno nacional.

Entre los proyectos contemplados aparecen obras viales, infraestructura hídrica y de saneamiento, redes de transporte eléctrico, ampliación de la capacidad energética y desarrollo de parques solares, además de planes habitacionales.

El equipo económico indicó que actualmente la provincia invierte alrededor de 300 millones de dólares anuales en infraestructura y que el objetivo es elevar ese nivel de inversión a unos 600 millones de dólares por año durante los próximos dos ejercicios, en caso de concretarse la colocación del bono.

Una estrategia iniciada en los mercados internacionales

La presentación virtual de este martes se suma a las gestiones realizadas meses atrás por el Gobierno provincial. A fines de julio, el gobernador Marcelo Orrego y el ministro Gutiérrez mantuvieron reuniones con fondos de inversión en Londres y Nueva York para presentar el plan de infraestructura y explorar alternativas de financiamiento.

El Bono San Juan se plantea como un instrumento para acceder a recursos de largo plazo destinados exclusivamente a obras estratégicas, en un contexto de reducción de fondos nacionales para infraestructura. Desde el Gobierno provincial señalan que estas inversiones buscan fortalecer la red vial, optimizar el sistema hídrico, ampliar la infraestructura energética y generar actividad económica vinculada a la construcción y a sectores productivos como la minería y la agricultura.

Tras la definición de la tasa de interés y las condiciones finales de la operación, la provincia avanzará con la colocación de los títulos en el mercado internacional. Posteriormente, se prevé habilitar también un tramo destinado a inversores locales.