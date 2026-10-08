San Juan tuvo participación en el IV Congreso Nacional Penal Adolescente Juvenil, desarrollado recientemente en Salta, donde equipos técnicos y autoridades de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia compartieron experiencias con más de 150 profesionales de distintas provincias.

El encuentro tuvo como lema “La especialidad como garante de la Paz Social” y estuvo centrado en el análisis de las nuevas herramientas para abordar situaciones vinculadas con adolescentes en conflicto con la ley penal.

Uno de los puntos destacados durante las jornadas fue el programa sanjuanino de Justicia Juvenil Restaurativa, desarrollado de manera conjunta por la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia y la Corte de Justicia de San Juan.

Una alternativa al abordaje punitivo

La propuesta busca ofrecer una respuesta diferente dentro del sistema de Justicia Juvenil. Se basa en acciones que no tienen un carácter punitivo ni sancionatorio y están dirigidas a adolescentes que, voluntariamente, aceptan participar de un proceso de trabajo personalizado y socioeducativo.

El abordaje contempla no solamente al adolescente, sino también a sus referentes y al entorno en el que se desarrolla. Además, incorpora a la víctima como parte del proceso, con el objetivo de trabajar en la reparación del daño ocasionado.

En este esquema, la intervención busca que los jóvenes puedan asumir responsabilidades sobre sus acciones y avanzar en un proceso que permita reparar los vínculos afectados.

Una oficina móvil para acercar el programa

Durante el Congreso también se destacó la experiencia de la oficina móvil de Justicia Juvenil Restaurativa, una herramienta que permite trasladar el abordaje a distintos territorios y acercar la intervención a los lugares donde se encuentran los adolescentes y sus familias.

La experiencia fue puesta en consideración durante las mesas interdisciplinarias que analizaron la implementación de la nueva Ley Penal Juvenil N° 27.801, junto con las prácticas desarrolladas por equipos de diferentes jurisdicciones.

En esos espacios se remarcó además la importancia de fortalecer las buenas prácticas profesionales y la especialización de quienes intervienen en el sistema penal juvenil.

La delegación sanjuanina

La provincia estuvo representada por profesionales del Área Penal Juvenil de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, que incluye el Centro de Admisión y Derivación, el programa de Abordaje Territorial y el programa de Justicia Juvenil Restaurativa.

También participaron la directora de Niñez, Adolescencia y Familia, Raquel Trincado, y la secretaria Social, Verónica Orozco, además de otros funcionarios y profesionales vinculados al ámbito judicial.

La participación permitió compartir la experiencia desarrollada en San Juan y, al mismo tiempo, conocer las estrategias implementadas en otras provincias frente a los cambios que plantea la nueva legislación penal juvenil.