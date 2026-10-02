El Ministerio de Salud de San Juan, a través del Programa Sanjuanino de Diabetes (PRO.SA.DIA), presentó la segunda edición del manual para el manejo de la Diabetes Gestacional, una herramienta destinada a los equipos de salud de la provincia.

La presentación se realizó el martes 29 de septiembre en el Salón de Actos del Hospital Marcial Quiroga, en el marco de una jornada de capacitación para profesionales.

La iniciativa parte de un dato que las autoridades sanitarias consideran relevante: la hiperglucemia y la diabetes gestacional afectan aproximadamente al 10% de la población gestante. Por este motivo, la detección y el tratamiento de esta condición forman parte de las prioridades de la agenda sanitaria provincial.

La jornada se desarrolló bajo el lema “Detectar, acompañar y tratar a tiempo: una oportunidad para cuidar la salud de la madre y su bebé”.

Qué contempla el nuevo manual

La capacitación estuvo a cargo de la coordinadora provincial del PRO.SA.DIA., Dra. Gabriela Jameson, del Departamento Medicina Sanitaria de la Secretaría Técnica del Ministerio de Salud.

También participaron las doctoras Viviana Aravena y Cecilia Bufaliza, quienes, junto con Jameson, son autoras de la segunda edición del manual.

El documento establece pautas para el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de la diabetes gestacional durante el embarazo y contempla además los controles posteriores.

La intención es que el material funcione como una herramienta de referencia para los profesionales y permita fortalecer el abordaje de las pacientes en las distintas etapas vinculadas con esta condición.

Buscan unificar la atención

Desde el Ministerio de Salud señalaron que la actualización responde a la necesidad de fortalecer las herramientas disponibles para la detección y atención de las mujeres embarazadas.

Además de la presentación del manual, la jornada permitió actualizar conocimientos y trabajar sobre los principales aspectos vinculados con el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de la patología.

El objetivo es unificar criterios de atención entre los equipos sanitarios y mejorar el abordaje integral de las mujeres con diabetes gestacional.

Durante la apertura estuvieron presentes la jefa del Departamento Medicina Sanitaria, Dra. Cecilia Clavijo; la jefa de Atención Primaria de la Salud (APS), Dra. Laura Blanco; el director médico del Hospital Marcial Quiroga, Dr. Sergio Albarracín; junto con jefes de zonas sanitarias, jefes de servicios, directores de hospitales y otros integrantes de los equipos de salud.

La iniciativa apunta así a reforzar la capacitación profesional y acompañar a las mujeres durante el embarazo y los controles posteriores, con herramientas comunes para la atención de la diabetes gestacional en la provincia.