El Gobierno de San Juan prevé invertir $2.018.336.000 en la demarcación y señalización de rutas provinciales, en un contexto marcado por el aumento de las víctimas fatales en siniestros viales. La Dirección Provincial de Vialidad (DPV) abrirá los sobres de la licitación el próximo martes 27 de octubre, a las 9, para contratar los trabajos que buscan mejorar las condiciones de circulación y seguridad en distintos departamentos.

La intervención contempla la demarcación de 50.180 metros cuadrados de calzada, además de la instalación de 945 tachas reflectivas y 465 metros cuadrados de señalización vertical. Los trabajos tendrán un plazo de ejecución de 240 días corridos, a partir del acta de replanteo, y serán financiados con recursos provinciales.

El proyecto forma parte de las intervenciones previstas por Vialidad sobre la red caminera y apunta a mejorar la visibilidad de las señales de tránsito, especialmente durante la noche. La inversión incluye tanto las líneas pintadas sobre el pavimento como la cartelería que advierte sobre curvas, restricciones y otras condiciones de circulación.

Rutas intervenidas

Aunque el pliego establece las cantidades de obra, todavía no identifica los tramos específicos donde se realizarán los trabajos. La documentación señala que las intervenciones podrán desarrollarse dentro de un radio de hasta 250 kilómetros desde el kilómetro cero de San Juan, mientras que las ubicaciones serán determinadas por la inspección de Vialidad.

Del total previsto, 40.000 metros cuadrados corresponden a demarcación con material termoplástico reflectante aplicado mediante pulverización y otros 10.180 mediante extrusión. A esto se sumarán las tachas reflectivas, utilizadas para delimitar sectores de la calzada y mejorar la orientación de los conductores.

La memoria descriptiva vincula la necesidad de estas intervenciones con el crecimiento del parque automotor, el incremento de la siniestralidad y el plan de repavimentación que desarrolla la repartición provincial.

Menos siniestros, pero más muertes

La inversión se plantea en un escenario particular para la seguridad vial de San Juan. Según datos de la Dirección D-7 de la Policía provincial, difundidos por DIARIO HUARPE en septiembre, durante 2026 se habían contabilizado 5.457 siniestros viales, frente a los 6.416 registrados en igual período de 2025. La reducción fue cercana al 15%, aunque esa disminución no se reflejó en la cantidad de víctimas fatales.

En ese mismo relevamiento, la Policía informó que 64 personas habían perdido la vida, dos más que las 62 registradas durante todo 2025. Posteriormente, el comisario mayor Ricardo Díaz, jefe de la D-7, indicó que la cifra de fallecidos contabilizados por la fuerza había ascendido a 65 durante los primeros días de octubre.

Por su parte, el Observatorio Vial de la Asociación Familias del Dolor y la Esperanza registró 71 fallecidos hasta el 5 de octubre. La diferencia responde a los criterios de contabilización, ya que la organización también incorpora víctimas que fallecen después de permanecer internadas como consecuencia de las lesiones sufridas.

Otro dato preocupante es la participación de motociclistas. Según explicó Díaz a DIARIO HUARPE, cerca de la mitad de las víctimas fatales registradas por la Policía durante 2026 circulaban en motocicleta, mientras que los jóvenes adultos concentraban una parte importante de los casos.

En este contexto, la señalización constituye una herramienta para mejorar las condiciones de circulación, aunque la prevención de siniestros también depende del comportamiento de los conductores, los controles y el estado de la infraestructura vial. El alcance concreto de la inversión provincial se conocerá cuando Vialidad precise qué rutas y sectores serán intervenidos.