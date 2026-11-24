El escenario hídrico de San Juan tendrá una recuperación significativa durante el ciclo 2026-2027. Tal como adelantó DIARIO HUARPE, las estimaciones preliminares anticipaban un derrame superior a los 2.000 hectómetros cúbicos (hm³) para el río San Juan. Ahora, el pronóstico presentado por el Departamento de Hidráulica confirmó esa proyección y estableció un volumen anual de 2.700 hm³.

La cifra representa el 142% del promedio histórico y equivale a 3,7 veces el volumen registrado durante el ciclo anterior, que cerró con 738 hm³. El pronóstico contempla un rango posible de entre 2.022 y 3.375 hm³, lo que marca un cambio respecto de las últimas temporadas, caracterizadas por la escasez de agua.

En la publicación del 19 de noviembre, este medio había anticipado, a partir de fuentes calificadas del Gobierno provincial, que el derrame superaría los 2.000 hm³. En ese momento, las estimaciones preliminares indicaban que el volumen podría duplicar o incluso triplicar el registrado en el período previo. La presentación oficial confirmó ahora esa tendencia con una proyección más precisa.

Para el río Jáchal, Hidráulica pronosticó un derrame anual de 410 hm³, con valores posibles de entre 307,8 y 511,7 hm³. Este volumen representa el 128,1% de su promedio histórico y también anticipa una mejora en la disponibilidad de agua para la próxima temporada.

Las proyecciones fueron elaboradas a partir de los relevamientos nivométricos realizados en la alta cordillera durante el 30 y 31 de octubre, los registros de las estaciones de aforo y el análisis de datos históricos. El procesamiento estadístico estuvo a cargo del equipo de Estudios Hidrológicos del Departamento de Hidráulica.

Cuándo se esperan los mayores caudales

De acuerdo con el pronóstico, diciembre será el mes de mayor aporte para el río San Juan, con un caudal medio mensual estimado en 186 metros cúbicos por segundo (m³/s). Para enero se prevén 163 m³/s y para febrero, 134 m³/s.

En el río Jáchal, los mayores caudales se concentrarán entre noviembre y enero. El pico está previsto para enero, con un promedio mensual de 26 m³/s. En diciembre se estiman 24,1 m³/s y en noviembre, 23,24 m³/s.

El desafío de administrar el agua y acumular reservas

El incremento proyectado en los derrames también plantea el desafío de definir cómo se distribuirá el recurso durante la próxima temporada y qué volumen podrá reservarse para los años siguientes.

Tal como había señalado DIARIO HUARPE en su publicación anterior, la distribución del agua se define en el ámbito del Consejo de Hidráulica, con participación de consejeros y representantes de los regantes. En esa instancia se deben establecer los volúmenes destinados al riego, el abastecimiento de Obras Sanitarias, las pérdidas del sistema, la entrega de agua al río para el riego y la recarga del acuífero.

Otro de los aspectos centrales es la acumulación de reservas en los diques provinciales. La posibilidad de contar con una temporada de mayor disponibilidad hídrica abre la oportunidad de guardar parte del recurso para futuros períodos de sequía, teniendo en cuenta la variabilidad climática que caracteriza a la provincia.

El Departamento de Hidráulica realizará un seguimiento de los registros durante la temporada para comparar las proyecciones con los caudales efectivos. De esta manera, el pronóstico funcionará como una referencia para la planificación y administración del recurso hídrico, tanto para atender las demandas actuales como para fortalecer las reservas destinadas a los próximos ciclos.