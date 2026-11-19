El escenario hídrico en la provincia de San Juan experimentará un giro de gran magnitud durante la temporada 2026. Según confirmaron fuentes calificadas de Gobierno a DIARIO HUARPE, el pronóstico hídrico para el año 2026 superará los 2.000 hectómetros cúbicos (hm³). Esta estimación, representa duplicar o triplicar el volumen registrado en el período anterior, marcando una recuperación sustancial en los cauces locales tras años de escasez.

Si bien el informe técnico oficial se conocerá en los próximos días, la información obtenida por este medio indica que los estudios preliminares ratifican una disponibilidad de agua inusual para la región. Las copiosas nevadas en la cordillera de los Andes durante el invierno de 2026 constituyen el factor determinante detrás de este fenómeno.

Comparativa con el período anterior y proyecciones

Para comprender la trascendencia de la cifra prevista para 2026, resulta clave analizar los antecedentes inmediatos de la cuenca. En el ciclo 2025, el pronóstico hídrico formalizado a comienzos de octubre estipulaba que el río San Juan entregaría 950 hm³. No obstante, durante el desarrollo de esa temporada el escurrimiento efectivo rondó los 700 hm³.

Respecto a este salto en el volumen proyectado, la fuente explicó el cálculo técnico que sustenta las estimaciones oficiales: "Eso nos da al menos una base de dos veces más de lo que viene ahora. Es decir, si han venido 700 hm³, probablemente eso supere los 2.000 hm³".

Definición del uso del recurso y rol del Consejo de Hidráulica

La confirmación de un derrame superior a los 2.000 hm³ plantea el desafío inmediato de administrar eficientemente el agua. Según ratificó la fuente oficial a este diario, la distribución concreta del recurso no es una decisión unilateral, sino que se define en la mesa del Consejo de Hidráulica, organismo integrado por consejeros y representantes de los regantes.

En esa instancia de concertación se ajustarán los parámetros operativos requeridos para el ciclo anual. Los análisis deben equilibrar múltiples destinos clave: se toma en cuenta cuánta agua se va a destinar al riego, cuánta se tiene para pérdidas, cuánta consume Obras Sanitarias y también qué agua se va a entregar al río para regar y recargar el acuífero, y algo muy importante, qué agua se va a guardar para los próximos años.

Estrategia de reserva frente a la variabilidad climática

Un pilar central de la estrategia expuesta por el Gobierno radica en la visión preventiva ante la variabilidad del clima. Si bien la provincia registra un ciclo de abundancia impulsado por inclemencias climáticas asociadas al fenómeno de El Niño, las autoridades coinciden en que la bonanza debe administrarse con prudencia.

En ese sentido, la fuente enfatizó la necesidad de acumular reservas en los diques provinciales destinada a guardar para los próximos años, de cara a años de sequía que pueden llegar a venir como contraparte de este fenómeno extraordinario. Con esta perspectiva, la gestión del pronóstico 2026 buscará cubrir la demanda corriente y consolidar un stock de seguridad hídrica que resguarde el desarrollo de San Juan.