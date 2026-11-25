El gobernador Marcelo Orrego envió este martes 24 a la Cámara de Diputados el proyecto del nuevo Código Electoral Provincial, que propone eliminar el Sistema de Participación Democrática Abierta (Sipad) e implementar un nuevo mecanismo de selección de candidatos denominado Elige (Elección Libre e Interna, Genuina y Equitativa). Entre los principales cambios, la iniciativa establece que los candidatos serán elegidos mediante internas abiertas o cerradas, cuyo costo deberá ser afrontado por cada espacio político.

El artículo 39 del proyecto establece que la nominación de candidatos a cargos electivos provinciales y municipales se realizará mediante internas abiertas o cerradas, según lo determinen las cartas orgánicas de los partidos o las autoridades de las alianzas y frentes electorales.

En las internas abiertas podrán participar los ciudadanos que así lo decidan, independientemente de su afiliación partidaria, aunque solamente podrán votar en un espacio político. En las cerradas, la participación estará determinada por el padrón correspondiente.

Cada espacio político afrontará los costos

Uno de los aspectos centrales de la propuesta está contemplado en el artículo 40, que establece expresamente que “el financiamiento de las elecciones internas será por costo y cargo de cada Agrupación Política”.

De esta manera, cada espacio político deberá afrontar los gastos que demande la selección de sus candidatos, confeccionar los padrones y organizar los lugares de votación. Aquellos que opten por internas abiertas podrán solicitar al Tribunal Electoral Provincial información sobre los electores.

Hasta 85 días antes de las elecciones generales, los espacios políticos deberán informar qué mecanismo utilizarán para seleccionar a sus candidatos. Las internas se realizarán el domingo anterior al vencimiento del plazo para presentar las candidaturas definitivas, fijado en 50 días antes de los comicios.

Además, quienes hayan participado como precandidatos en una interna no podrán posteriormente competir por otro espacio político. Tampoco podrán presentar precandidaturas simultáneas en diferentes agrupaciones.

La eliminación del Sipad

El artículo 197 del proyecto establece la derogación integral de la Ley 2348-N, que contiene el Código Electoral vigente y bajo cuyas disposiciones se desarrollaron las elecciones provinciales de 2023.

A diferencia de aquel sistema, las disputas entre las distintas líneas de un mismo espacio político deberán resolverse antes de las elecciones generales. Cada agrupación podrá presentar una única candidatura por cargo electivo, eliminando así la posibilidad de acumular votos entre distintos postulantes de un mismo espacio político.

De aprobarse la reforma, tanto para gobernador como para intendente resultará electo quien obtenga la mayor cantidad de votos de manera individual, sin la sumatoria que caracteriza al Sipad.

Candidatos en los 19 departamentos

Otro de los puntos centrales está contemplado en el artículo 47. Los espacios políticos que pretendan competir por la Gobernación deberán presentar listas completas de candidatos a diputados proporcionales, diputados departamentales, intendentes y concejales en los 19 departamentos de San Juan.

El requisito podría representar un desafío para aquellos espacios que no cuenten con una estructura territorial consolidada en toda la provincia.

Asimismo, cada candidato deberá presentar una declaración jurada en la que informe cuáles son sus redes sociales oficiales y manifieste no estar comprendido en las inhabilidades previstas por la legislación.

Dos boletas únicas y voto de lista completa

La reforma también propone implementar la Boleta Única de Papel. En caso de que las elecciones provinciales y municipales coincidan, los electores recibirán dos boletas independientes.

Una estará destinada a la elección de gobernador y vicegobernador, diputados proporcionales y diputado departamental, mientras que la otra incluirá las categorías de intendente y concejales.

A diferencia del modelo nacional, ambas incorporarán un casillero que permitirá votar la lista completa de un espacio político con una sola marca, además de la posibilidad de elegir individualmente cada categoría.

La iniciativa, que consta de 198 artículos, deberá ser debatida por la Cámara de Diputados y, de ser aprobada, modificará tanto los mecanismos de selección de candidatos como la modalidad de votación de cara a las elecciones provinciales de 2027.