Las personas con discapacidad de San Juan podrán seguir utilizando el pase libre de transporte público aunque su Certificado Único de Discapacidad (CUD) haya vencido durante 2025 o 2026. La vigencia de estos certificados fue prorrogada hasta el 31 de diciembre de 2026 inclusive, por lo que podrán continuar accediendo gratuitamente a las líneas de colectivo de corta distancia de la Red Tulum.

La medida surgió de un trabajo conjunto entre la Dirección de Personas con Discapacidad, dependiente del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, y la Secretaría de Tránsito y Transporte y la Dirección de Red Tulum, pertenecientes al Ministerio de Gobierno.

El objetivo es garantizar el derecho a la movilidad y al acceso al transporte público, evitando interrupciones en el beneficio y sin que las personas deban realizar un trámite alternativo mientras regularizan la documentación.

Quiénes pueden acceder al beneficio

La prórroga alcanza a los CUD cuya fecha de vencimiento se produjo durante 2025 y 2026.

La parte inferior del certificado funciona como pase libre para el transporte público y permite utilizar gratuitamente todas las líneas de colectivos de corta distancia de la Red Tulum.

La última extensión había establecido la vigencia hasta el 31 de julio. Ahora, el beneficio se prolonga por cinco meses más, hasta finalizar 2026.

El beneficio también contempla acompañantes

De acuerdo con lo establecido por la Ley Provincial 814 A, las personas con discapacidad tienen derecho a viajar gratuitamente en el transporte público de pasajeros.

El beneficio puede incluir un acompañante, cuando corresponda según las necesidades de la persona. Esta condición debe estar expresamente especificada en el CUD.

La gratuidad es personal e intransferible y alcanza a personas con discapacidad de todas las edades.

Además, el traslado gratuito no está limitado a consultas médicas o actividades asistenciales. El beneficio permite viajar hacia los destinos que la persona necesite, incluyendo actividades educativas, laborales, recreativas y sociales.

Cómo actualizar el certificado

La extensión busca darles más tiempo a las personas con discapacidad para completar los requisitos necesarios y actualizar sus certificaciones.

Para avanzar con el trámite, pueden consultar la información disponible en la página web de la Dirección de Personas con Discapacidad y acceder a las planillas que deben ser completadas por el médico de cabecera.

Esta documentación es requerida para la entrevista presencial con los profesionales de las Juntas Evaluadoras.

De esta manera, quienes tengan un CUD vencido durante 2025 o 2026 podrán mantener el acceso al pase libre de la Red Tulum hasta el 31 de diciembre de 2026 inclusive, mientras realizan los trámites correspondientes para actualizar su certificación.