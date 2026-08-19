San Juan no limitará a Iglesia el modelo de parques solares híbridos comunitarios. Mientras avanza con la primera experiencia en ese departamento, el Gobierno provincial ya tiene en carpeta otros proyectos similares para extender el sistema a diferentes puntos de la provincia, según confirmó el presidente de EPSE, Lucas Estrada.

En diálogo con San Juan en Noticias, de Radio Mitre 95.1, Estrada explicó que el proyecto iglesiano servirá para validar un esquema que combina generación solar con almacenamiento mediante baterías y que, si funciona como está previsto, podrá replicarse.

“El Gobierno quiere que esto siga existiendo, los recursos de los fideicomisos mineros van a seguir existiendo, y sí, ya en el Gobierno de San Juan hay en carpeta otros proyectos similares”, afirmó.

Por el momento, Estrada no precisó cuáles son los departamentos donde podrían desarrollarse los próximos parques ni en qué instancia se encuentran esas iniciativas.

Iglesia será la primera experiencia porque su demanda eléctrica permite afrontar un proyecto capaz de generar el equivalente al consumo energético de todo el departamento.

“Este va a ser el primero y emblemático, sobre todo porque es un departamento, hablando en términos energéticos, de una demanda bastante pequeña, digamos, fácil de afrontar”, explicó.

Energía solar también cuando no haya sol

La particularidad del proyecto será la incorporación de baterías. Durante las horas de mayor radiación, el parque podrá generar y almacenar parte de la electricidad para entregarla a la red posteriormente, cuando disminuya la producción de los paneles.

Según Estrada, ese sistema permitiría generar el equivalente al 100% de la energía que consume Iglesia.

El modelo también busca trasladar parte de ese beneficio directamente a las facturas. Para los usuarios residenciales de menores recursos, identificados como T1-R1, Estrada estimó que el ahorro total podría superar el 50%.

Incluso, el objetivo es que los sectores más vulnerables puedan cubrir con la producción del parque el 100% del componente correspondiente a energía.

“Está pensado para que las personas más vulnerables, los T1-R1, puedan cubrir el 100% de la energía con la energía del parque zonal”, señaló.

Esto no implica que toda la boleta quede en cero. Los usuarios seguirán pagando otros componentes, entre ellos el Valor Agregado de Distribución (VAD), impuestos y tasas. El EPRE deberá definir cómo se distribuirá finalmente el beneficio entre las diferentes categorías.

Un esquema por 30 años

La Provincia también diseñó un mecanismo para sostener el parque después de su construcción. EPSE garantizará durante 30 años una determinada producción energética para Iglesia y comercializará una pequeña porción de lo generado para afrontar los costos de operación y mantenimiento.

Estrada explicó que el objetivo es que la infraestructura no quede supeditada a las decisiones de futuras gestiones y que exista un incentivo económico para mantenerla funcionando de manera eficiente.

El proyecto tiene un presupuesto oficial cercano a los $18.000 millones. Los pliegos ya están terminados y EPSE apunta a adjudicar la licitación alrededor del 18 de septiembre. Con nueve meses previstos de obra, el parque podría comenzar a funcionar entre julio y agosto de 2027.

Iglesia será así el primer paso de un esquema que San Juan pretende llevar a otros departamentos, aunque todavía resta conocer cuáles serán los próximos proyectos que el Gobierno ya tiene en análisis.