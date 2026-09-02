El cielo sanjuanino es mucho más que una postal. Sus condiciones naturales convirtieron a la provincia en un punto privilegiado para la observación astronómica y ahora un proyecto busca proteger ese patrimonio frente a un problema que crece junto con las ciudades: la contaminación lumínica.

El astrónomo Eric González, investigador del Observatorio Astronómico Félix Aguilar (OAFA), visitó el programa Yo Te Invito y explicó el proyecto que desarrollan la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la UNSJ y el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) para probar un sistema de iluminación pensado para convivir con la actividad astronómica.

Eric González, astrónomo e investigador del Observatorio Astronómico Félix Aguilar.

El acuerdo, formalizado el 4 de agosto, permitirá instalar Iluminación Espectral en el predio de la sede central del Observatorio Félix Aguilar, en Chimbas. Según información oficial, será el primer observatorio astronómico de Argentina en contar con esta tecnología.

Luces para no “apagar” las estrellas

González explicó que durante años se consideró que las luminarias LED podían beneficiar a la astronomía porque permiten direccionar mejor la luz hacia el suelo. Sin embargo, las luces blancas tienen una importante emisión en las regiones azul, violeta y ultravioleta, cuyas longitudes de onda se dispersan con facilidad en la atmósfera y generan brillo sobre el cielo.

La alternativa que comenzará a probarse en San Juan utiliza emisiones concentradas principalmente en las regiones ámbar y roja. Son luces más cálidas y diseñadas para generar una menor dispersión hacia el cielo.

El sistema también favorecerá al equipamiento científico de alta sensibilidad que funciona en Chimbas, entre ellos el sistema de Geodesia Espacial por Láser, utilizado para determinar con precisión órbitas satelitales y estudiar parámetros de la Tierra.

De Chimbas a El Leoncito

La primera experiencia tendrá carácter piloto y el EPRE estará a cargo de proveer e instalar las luminarias. Posteriormente, se evaluarán los resultados para determinar su efectividad.

González adelantó que uno de los objetivos es llevar esta iluminación a sectores especialmente sensibles de Calingasta. Uno de ellos es el cruce hacia el Parque Nacional El Leoncito y los observatorios, donde actualmente existen luminarias que permanecen apagadas para evitar afectar las observaciones.

La nueva tecnología permitiría mantener iluminado el cruce vial sin perjudicar significativamente la oscuridad necesaria para estudiar el cielo. Si los resultados son positivos, podría aplicarse en el cruce de la Pampa del Leoncito y el ingreso al parque.

Por qué San Juan tiene un cielo privilegiado

González explicó que San Juan cuenta con más de 270 noches despejadas al año y en algunos períodos supera las 300. A esto se suma la estabilidad atmosférica de El Leoncito.

La geografía de la zona ayuda a estabilizar las masas de aire provenientes del oeste. Esa atmósfera con menor turbulencia permite obtener imágenes astronómicas particularmente nítidas y distinguir objetos que en otros lugares podrían confundirse.

Por estas características, González sostuvo que San Juan se encuentra apenas “medio escalón” por debajo de los mejores sitios de observación astronómica del planeta.

No es solo una cuestión de estrellas

Reducir la contaminación lumínica también puede generar beneficios ambientales. González señaló que determinadas especies nocturnas modifican su comportamiento frente a la iluminación artificial.

Entre ellas mencionó a los murciélagos, importantes controladores naturales de insectos, cuyos ciclos de actividad pueden verse alterados por las luces intensas.

La experiencia permitirá así estudiar una tecnología que podría beneficiar a la investigación astronómica y, al mismo tiempo, abrir la discusión sobre cómo iluminar las ciudades reduciendo el impacto sobre los ecosistemas nocturnos.

Una nueva cita con el cielo

González también destacó las Táuridas del Sur, una lluvia de meteoros que podrá observarse durante septiembre.

Según explicó, entre el 11 y el 13 de septiembre habrá condiciones favorables por la ausencia de luz lunar. Para disfrutar del fenómeno no será necesario utilizar telescopios: bastará con buscar un lugar oscuro y observar el cielo a simple vista.

La Estación Astronómica de Altura Carlos Ulrrico Cesco, ubicada en El Leoncito, también recibe visitantes. Las visitas diurnas se realizan de jueves a domingo, mientras que para las observaciones nocturnas es conveniente reservar debido a que los grupos son reducidos.

Mientras las ciudades continúan creciendo, el desafío será conservar las condiciones que distinguen al cielo sanjuanino. El proyecto entre la UNSJ y el EPRE plantea una premisa sencilla: iluminar mejor también puede significar iluminar menos el cielo.