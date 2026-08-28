San Juan quedó a un paso de ser Capital Nacional de la Educación

San Juan dio un paso clave para obtener un reconocimiento de alcance nacional vinculado con su historia educativa y con la figura de Domingo Faustino Sarmiento. La Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción, con 208 votos afirmativos, al proyecto que propone declarar a la provincia como “Cuna de Domingo Faustino Sarmiento y Capital Nacional de la Educación”.

La iniciativa fue impulsada por la diputada nacional sanjuanina Nancy Picón y, tras la aprobación en la Cámara baja, deberá ser analizada por el Senado de la Nación. Si obtiene el respaldo de los senadores, el proyecto quedará convertido en ley y San Juan tendrá formalmente esta distinción.

La propuesta busca reconocer a la provincia por su vínculo histórico con Sarmiento y por el papel que el prócer tuvo en el desarrollo de la educación pública argentina. El proyecto pone el foco en su trayectoria, tanto durante su gestión como gobernador de San Juan como en su posterior desempeño como presidente de la Nación.

El paso que falta

La media sanción obtenida en Diputados no implica todavía que San Juan sea oficialmente Capital Nacional de la Educación. El proyecto debe completar el trámite parlamentario en el Senado.

Si la Cámara alta lo aprueba sin modificaciones, la iniciativa quedará sancionada y continuará con el proceso correspondiente para su promulgación. En caso de que los senadores introduzcan cambios, deberá regresar a Diputados para su tratamiento.

Picón defendió el proyecto durante el debate y sostuvo que la declaración permitiría consolidar a San Juan como un punto de referencia nacional en materia educativa. En ese sentido, destacó también los avances que, según señaló, registra la provincia a partir de distintos indicadores y evaluaciones.

El vínculo con Sarmiento

Uno de los principales fundamentos de la iniciativa está relacionado con el legado de Sarmiento y su influencia en la construcción del sistema educativo argentino. El proyecto plantea poner en valor la relación entre la provincia que lo vio nacer y las políticas que impulsó a lo largo de su trayectoria pública.

La declaración propuesta reúne en una misma denominación dos elementos: el reconocimiento de San Juan como “Cuna de Domingo Faustino Sarmiento” y su designación como “Capital Nacional de la Educación”.

De aprobarse definitivamente, la distinción tendrá alcance nacional y quedará establecida mediante una ley del Congreso. “Luego el Senado da la otra media sanción, ya tendremos a San Juan como Capital Nacional de la Educación”, sostuvo Picón.