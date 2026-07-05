San Juan consolidó su identidad gastronómica al alcanzar una hazaña sin precedentes en el marco de la 3º edición de la Fiesta Provincial del Pan y la Semita. El tradicional Predio Gaucho José Dolores se convirtió en una cocina a cielo abierto donde, pasadas las 18:00, se presentó una semita de dimensiones colosales: ocho metros de diámetro y aproximadamente 900 kilogramos de peso. Este logro no solo buscó deleitar a los presentes, sino también iniciar el camino hacia un Récord Guinness.

Para el chef Mauricio Tereszko, líder de la Academia Culinaria Grand Chef, la semita es el símbolo máximo de la provincia.

(Foto DIARIO HUARPE)

"Lo más sanjuanino es la semita. Atraviesa todas las clases sociales, las generaciones, las edades, no hay nada más sanjuanino que las semitas", afirmó a DIARIO HUARPE con orgullo.

Respecto al resultado del producto, Tereszko destacó el sentimiento puesto en la masa: "La hicimos con todo el corazón, le pusimos mucho amor y una masa con amor sale rica. No importa quién la haga, si le ponemos dedicación y ganas de querer ser compartida esa masa, seguramente va a salir deliciosa".

La multitud y la obra culinaria. (Foto DIARIO HUARPE)

La jornada cerró con la confirmación de que San Juan no solo es buen anfitrión, sino que sabe honrar sus tradiciones con audacia. Tereszko concluyó invitando a todos a valorar la provincia:

"Somos muy buenos anfitriones, los que son de San Juan enamórense un poquito más de la provincia porque no saben lo bonito que es. Recórranla, visiten su gente, prueben sus sabores" aconsejó el chef.

La elaboración de la semita más grande del mundo fue el resultado de un trabajo extenuante que se extendió por meses. "Llevamos 4 meses trabajando en esto. Creo que merecemos un desahogo", confesó el chef Tereszko tras la jornada.

Una proeza de ingeniería y esfuerzo

La logística comenzó este domingo a las 7 de la mañana con el amasado coordinado de decenas de personas, utilizando amasijos de entre 10 y 25 kilos que debían unirse en una sola masa uniforme sin romperse. La cocción requirió de un horno especial montado sobre rieles, diseñado para desplazarse sobre el fuego.

Con brasas debajo de la estructura y una capa de carbón sobre una chapa superior, se logró envolver la masa con el calor necesario desde ambos lados, proceso que inició a las 15:00 tras el leudado.

El veredicto del público

Miles de asistentes esperaron ansiosos la repartición de las porciones para dar su opinión sobre la gigantesca pieza de panadería. Marcela, una de las asistentes, fue tajante en su aprobación: "Muy rica. Me gustó, me gustó". En la misma sintonía, Lilia destacó el valor emocional del alimento mientras disfrutaba su porción: "Estoy comiendo una semita riquísima". Ante la pregunta de si hay algo más sanjuanino que una semita, la misma muje respondió contundente: "No, no hay más".

El sueño del Día Nacional

El intendente de Rawson, Carlos Munisaga, acompañó cada etapa de la "locura" planteada por el equipo de Grand Chef y celebró el cumplimiento del objetivo. "Estamos muy felices de haber cumplido con este objetivo que nos pusimos, con esta locura que planteó Mauricio Tereszko de lograr la semita más grande del mundo", expresó el jefe comunal a este medio.

Munisaga adelantó que este récord es el puntapié para una nueva meta legislativa:

"Vamos por la Fiesta Nacional de la Semita el 5 de julio después de haber logrado este récord mundial" alentó.

(Foto DIARIO HUARPE)