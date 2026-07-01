Con motivo del Día Nacional del Uso Responsable de los Antibióticos, el Ministerio de Salud de San Juan, a través del Programa Provincial de Prevención, Vigilancia y Control de Infecciones Asociadas al Cuidado de la Salud (IACS) y Resistencia Antimicrobiana (RAM), desarrolló una jornada de promoción y educación destinada a concientizar a la población sobre el uso adecuado de estos medicamentos y los riesgos de la automedicación.

(Gentileza)

Como parte de la iniciativa, se instaló un stand informativo en el hall central del Centro Cívico, donde profesionales de la salud brindaron asesoramiento a los vecinos sobre el uso correcto de los antibióticos, la importancia de cumplir los tratamientos indicados por los médicos y las medidas necesarias para prevenir la resistencia antimicrobiana, considerada una de las principales amenazas para la salud pública a nivel mundial.

La campaña también hizo hincapié en la correcta disposición de los antibióticos vencidos o en desuso, con el objetivo de reducir los riesgos tanto para la salud de las personas como para el ambiente. En ese marco, se difundieron los puntos habilitados en toda la provincia para el decomiso seguro de estos medicamentos.

Las actividades se replicaron en las distintas zonas sanitarias de San Juan. Enfermeros especializados en Control de Infecciones, junto con los servicios de Farmacia de hospitales y centros de salud, desarrollaron acciones de educación sanitaria y promoción de hábitos responsables entre los equipos de salud y los pacientes.

Desde la cartera sanitaria recordaron que en Argentina el Día Nacional del Uso Responsable de los Antibióticos se conmemora cada 21 de junio, de acuerdo con la Ley 27.680. La fecha busca sensibilizar sobre la resistencia a los antimicrobianos, un fenómeno que ocurre cuando las bacterias desarrollan mecanismos para resistir la acción de los medicamentos, dificultando el tratamiento de diversas infecciones.

Entre las principales recomendaciones, Salud recordó que los antibióticos deben utilizarse únicamente bajo prescripción médica, ya que son eficaces para combatir infecciones provocadas por bacterias y no enfermedades virales como la gripe o el resfrío. Asimismo, se insistió en la importancia de completar siempre el tratamiento respetando las dosis, los horarios y el tiempo indicado por el profesional.

Las autoridades también advirtieron que no deben reutilizarse antibióticos sobrantes de tratamientos anteriores ni consumir medicamentos recetados para otras personas. Cada infección requiere una evaluación médica y un tratamiento específico, por lo que el uso inadecuado favorece la aparición de bacterias resistentes y disminuye la eficacia de estos fármacos.

Durante la jornada se difundieron los puntos fijos habilitados para el decomiso de antibióticos vencidos o fuera de uso. En la Zona Sanitaria I funciona el Centro de Salud Dr. Alfonso Barassi, en Capital. En la Zona II participan los hospitales Dr. César Aguilar de Caucete, 25 de Mayo, Dra. Stella Molina de San Martín, Dr. Rizo Esparza de Angaco y Dr. Alejandro Albarracín de Valle Fértil.

En la Zona Sanitaria III reciben medicamentos el Hospital Dr. José Giordano de Albardón, el Hospital San Roque de Jáchal y el Hospital Dr. Tomás Perón de Iglesia. En la Zona IV los puntos habilitados son el Hospital General Dra. Julieta Lanteri de Rivadavia, el Hospital Barreal y el Hospital Dr. Aldo Cantoni, ambos en Calingasta. Finalmente, en la Zona V se encuentran el Hospital Dr. Federico Cantoni de Pocito, el Hospital Dr. Ventura Lloveras de Sarmiento y el Centro de Adiestramiento Dr. René Favaloro (CARF), en Rawson.

Desde el Ministerio de Salud señalaron que estas acciones forman parte de las políticas provinciales de prevención y promoción de la salud, orientadas a fortalecer el cuidado de la comunidad, fomentar el uso responsable de los medicamentos y contribuir a frenar el avance de la resistencia antimicrobiana.