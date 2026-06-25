La Legislatura de San Juan aprobó este jueves una declaración de “enérgico repudio y rechazo” al accionar institucional del gobierno de La Rioja respecto al reclamo por los límites territoriales entre ambas provincias. La iniciativa fue acompañada por 34 diputados y plantea la defensa de la integridad territorial sanjuanina, sus recursos naturales y los acuerdos vigentes desde hace décadas.

El debate se dio luego de que la Cámara de Diputados de La Rioja sancionara una ley que impulsa acciones políticas, legislativas y judiciales para revisar los límites provinciales. Ante esa situación, legisladores sanjuaninos cuestionaron la medida y sostuvieron que el tema ya fue resuelto mediante acuerdos y normas nacionales.

El diputado Juan Cruz Córdoba fue uno de los impulsores del proyecto y señaló que la situación representa un desconocimiento de los límites establecidos. “Hemos emitido un proyecto de declaración de un firme repudio a las declaraciones y acciones del gobierno de La Rioja que tienden a desconocer los límites provinciales de San Juan”, expresó durante la sesión.

Córdoba recordó que la delimitación entre ambas provincias quedó establecida mediante acuerdos institucionales, ratificados posteriormente por leyes provinciales y nacionales. En ese sentido, mencionó la vigencia de la Ley Nacional 18.004, que establece los límites entre San Juan y La Rioja, y la Ley 26.939, correspondiente al Digesto Jurídico Argentino.

El legislador también advirtió sobre el impacto que la disputa podría generar en el desarrollo económico de San Juan, especialmente en relación con la actividad minera. “Quienes invierten en minería necesitan tranquilidad y seguridad jurídica”, sostuvo, y agregó que este tipo de conflictos “puede llegar a espantar inversiones” en la provincia.

Críticas al planteo riojano

Durante el tratamiento del proyecto, el diputado Mario Herrero destacó el consenso alcanzado entre los bloques políticos para aprobar la declaración. “No es un acto legislativo formal y material, pero sí es una expresión de firme voluntad del pueblo de San Juan a través de este cuerpo”, afirmó.

Herrero cuestionó la decisión del gobierno riojano y sostuvo que implica una ruptura de acuerdos institucionales históricos. “Una actitud disociadora es aquella que pretende desconocer una situación preexistente, pretende generar desunión y desarmar un consenso existente”, manifestó.

Además, explicó que los conflictos entre provincias tienen mecanismos constitucionales establecidos y remarcó que cualquier modificación de límites requiere la intervención de las legislaturas provinciales y del Congreso de la Nación.

El diputado Franco Aranda también se expresó en contra del planteo y puso el foco en el valor territorial y económico de las zonas involucradas. “Detrás de esas líneas hay algo mucho más profundo: estamos hablando de nuestra historia, nuestra identidad y nuestros recursos”, indicó.

Aranda afirmó que “no existen conflictos de límites”, sino “una decisión política” que, según consideró, afecta los intereses de San Juan. “Si es nuestro, es nuestro y no tiene que estar en discusión”, agregó.

Finalmente, la declaración fue sometida a votación y aprobada con 34 votos a favor. La Cámara ratificó así su postura institucional en defensa de los límites provinciales y de la jurisdicción sanjuanina sobre su territorio y recursos.