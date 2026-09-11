San Juan recibe a mujeres de todo el país en “Transformadas – Leonas”

San Juan será escenario desde este viernes 11 de septiembre del Congreso “Transformadas – Leonas 2026”, un encuentro que reunirá durante tres jornadas a mujeres de distintas edades y provenientes de diferentes puntos del país y del exterior. La propuesta se extenderá hasta el domingo 13 y estará centrada en la fe, la música, la enseñanza y la renovación personal.

El congreso nació con el propósito de generar un espacio destinado a que las mujeres puedan renovar sus fuerzas, fortalecer su identidad y reencontrarse con su propósito. Bajo el concepto “Leonas”, esta edición propone abordar el rol de mujeres consideradas valientes, firmes y determinadas a avanzar frente a los desafíos de cada etapa de la vida.

La organización plantea que el encuentro busca llevar un mensaje de esperanza y promover la transformación no solamente en el ámbito personal, sino también en las familias y comunidades de quienes participen.

Invitados de Argentina y Uruguay

La programación contará con la participación de referentes provenientes de Argentina y Uruguay. Entre los invitados se encuentra la Profeta Belén Almada, de Buenos Aires, y la Pastora Lorna Marchetti, de Uruguay. También participará el Apóstol Andrés González, oriundo de Uruguay y radicado actualmente en San Juan.

La propuesta musical estará a cargo de la Banda Factor de Cambio, de Buenos Aires. Además, será parte del encuentro la Pastora Laura Ramírez, creadora del Congreso Transformadas, quien impulsa este espacio destinado a acompañar y fortalecer a mujeres de distintas generaciones.

La convocatoria está abierta a mujeres de todas las edades y apunta a reunir tanto a participantes sanjuaninas como a visitantes que llegarán desde otros puntos del país y del exterior.

Tres jornadas de encuentro

“Transformadas – Leonas 2026” se desarrollará entre el viernes 11 y el domingo 13 de septiembre. Durante esos tres días habrá espacios vinculados con la fe, la música, la enseñanza y el encuentro entre las participantes.

Desde la organización remarcaron que el concepto de esta edición busca poner el foco en mujeres capaces de enfrentar los desafíos de cada etapa y convertirse en agentes de transformación en sus familias y en su entorno.

Las inscripciones se encuentran disponibles a través del sitio transformadasargentina.com. También se habilitó el número de WhatsApp 264 678 6065 para obtener información sobre el encuentro.