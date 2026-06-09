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San Juan recibe un martes con neblina y temperaturas frescas
POR REDACCIÓN
San Juan enfrenta una jornada marcada por el frío y la presencia constante de nubosidad. En la madrugada predominó un cielo mayormente nublado con temperaturas en torno a los 6ºC, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Para la mañana, la neblina se hará visible, generando condiciones de baja visibilidad y temperaturas apenas un poco más templadas, con alrededor de 8ºC. Esta situación persistirá hasta el mediodía.
Durante la tarde, el cielo se mantendrá parcialmente nublado, lo que permitirá algunas apariciones del sol. La temperatura máxima llegará a los 14ºC, mientras que el viento soplará suave con dirección sureste.
Por la noche, la nubosidad volverá a cubrir el cielo y el mercurio descenderá a cerca de 12ºC, acompañando un clima estable y sin probabilidad de lluvia.
La visibilidad reducida causada por la neblina será un aspecto a tomar en cuenta a la hora de circular en la vía pública o en las rutas, especialmente en las primeras horas del día.
En resumen, el martes en San Juan será fresco, con predominio de nubes y la neblina como protagonista matutina, sin precipitaciones ni vientos fuertes.