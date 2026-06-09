San Juan enfrenta una jornada marcada por el frío y la presencia constante de nubosidad. En la madrugada predominó un cielo mayormente nublado con temperaturas en torno a los 6ºC, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Para la mañana, la neblina se hará visible, generando condiciones de baja visibilidad y temperaturas apenas un poco más templadas, con alrededor de 8ºC. Esta situación persistirá hasta el mediodía.

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional.

Durante la tarde, el cielo se mantendrá parcialmente nublado, lo que permitirá algunas apariciones del sol. La temperatura máxima llegará a los 14ºC, mientras que el viento soplará suave con dirección sureste.

Por la noche, la nubosidad volverá a cubrir el cielo y el mercurio descenderá a cerca de 12ºC, acompañando un clima estable y sin probabilidad de lluvia.

La visibilidad reducida causada por la neblina será un aspecto a tomar en cuenta a la hora de circular en la vía pública o en las rutas, especialmente en las primeras horas del día.

En resumen, el martes en San Juan será fresco, con predominio de nubes y la neblina como protagonista matutina, sin precipitaciones ni vientos fuertes.

